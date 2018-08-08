證券、銀行獲利雙引擎成型 元大金前7月賺進135.87億元 年增逾5成

合併大眾銀效應浮現，元大金 (2885) 自結前 7 月稅後淨利達 135.87 元，年增率約 53%，每股盈餘 1.16 元，證券、銀行獲利雙引擎成型，元大證前 7 月稅後淨利為 64.15 億元，每股盈餘 1.19 元，元大銀前 7 月稅後淨利 61.15 億元，每股盈餘 0.83 元。台股重返 11000 點，成交量能維持在千億元之上，有利券商經紀、自營業務，元大證前 7 月稅後賺進 64.15 億元，較去年同期 37.65 億元，年增率 7 成，每股盈餘 1.19 元。



元大銀於今年初完成大眾銀整併，兩家銀行整併後，國內營業據點將達到 152 處，總資產突破 1.25 兆元，躍居台灣第七大資產規模的民營銀行，正式躋身第一線銀行之列，元大銀前 7 月稅後賺進 61.15 億元，相較於去年同期元大銀、大眾銀稅後淨利分別 38.26 億元以及 14.52 億元，合計 52.78 億元，年增率約 16%，每股盈餘 0.83 元。



證券、銀行獲利雙引擎發酵，元大金前 7 月稅後淨利達 135.87 億元，為去年全年稅後淨利 162 億元約 84% 水準，每股盈餘 1.16 元，近三個交易日外資單日買超張數逾萬張，持股比重攀升至 37.64%，今 (8) 日股價急速拉高到 15.25 元，順利完成填息，創下 2015 年 7 月以來新高。