【運達投顧】量縮的操盤模式

◆盤勢分析

台股連續兩天都走量縮整理，量縮區間也造成很多需要大量的股票漲不上來，面對目前的量縮有不一樣的操作模式，重點分析如下：

1. 昨天美股在公佈約 9 成的財報超過 8 成獲利超出預期的帶動下仍持續上漲，美股仍維持多方續強，不過亞股仍是偏弱尤其中國股市近期受貿易戰影響昨天下跌來到 2819 離前低 2818 點只差 1 點，中國股市不宜破底否則會拖累亞股，今天亞股在美股上漲的帶動下都出現上漲也化解中國股市破底的危機，南韓股市仍站上月線偏向擴底，台股雖有美股上漲的利多但是亞股仍偏低檔震盪所以近日台股暫時先在季線之上走整理，既然是整理盤量就不會大所以這兩天的成交量來看只有 1200 億元附近攻擊力道不足，不過就 K 線來看上週四大跌 168 點的長黑 K，這三天指數的反彈已經站回週四 K 線的一半代表目前偏強整理，接下來指數是否可站上週四 K 線的高點 11095 將是攻擊啟動的訊號。

2. 昨天說明中國央行官員指出人民幣不會破 7，但這幾天人民幣仍維持偏弱小貶的狀況，新台幣昨天升值今天小貶也都維持在區間，美元這幾天走勢偏強回到 95 之上也造成亞洲匯率無法有效升值，亞股是否可有效的走出反彈波匯率是重要指標，新台幣約兩個月的時間維持區間貶值都守在月線關卡，所以近期是否升破月線 30.6 將是台股走強的重要關鍵，外資昨天期貨多單減了 1375 口但還是有 5.6 萬口的高水位，匯率的升貶影響外資的多空，而期貨又跟權值股的動向有關，因此台股是否還有續強的機會外資期貨倉位會領先表態，在新台幣匯率還未正式走升前外資期貨多單只要維持 5 萬口之上指數撐盤力道仍在。

3. 指數量縮走區間也造成很多股票漲不上去甚致還有補跌的壓力，如上週五我們提示要留意光學股的補跌，昨天玉晶光下跌形成兩個月的頭部後今天亞光大跌創波段低點，其它光學股聯一光、佳凌、陽明光、華晶科則要留意破月線將會有更明顯的補跌，可見高位階股的輪跌節奏並沒有改變，從被動元件到矽晶圓以及近日高檔股的補跌如：創意智邦聯茂台燿帆宣位速宣德友訊微星… 等目前對需要成交量的股票不利，可以看出指數雖強但個股續弱的壓力仍在，因此操作上不宜看漲追漲，加上盤面輪動速度快操作動作也不宜過多，尤其位階高須要大量的個股在此仍要先避開不要搶反彈。

4. 就大盤目前量縮來看，台灣 50 連續一週量縮維持橫盤可見權值股在目前在量縮的背景下還沒有攻擊的訊號，市場資金只有一套所以這裡選股適宜不須大量的個股才會有上漲的空間，如上週提示生技股本週會開始輪動，如昨天提示低檔生技可留意起漲訊號如：佰研達爾膚和康生太景亞獅康… 等，已經看到達爾膚與亞獅康一發動就攻上漲停可見目前資金聚集的方向，能源股目前仍在低檔震盪不過今天綠能已經有挑戰季線的機會，新日光券資比增加到 84%，這兩檔個股只要補量發動會帶動其它能源股的上漲，本週可留意出量的訊號。

※運達投顧 蕭春源 分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

