慧洋-KY上半年淡季不淡獲利年增逾7倍 下半年更樂觀

散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 今 (7) 日公布自結上半年稅前淨利 6.75 億元，年增幅高達 777%，每股稅前盈餘 (EPS) 為 1.09 元，大幅優於去年同期每股虧損 0.18 元；慧洋說明，隨著航運景況穩健回升，今年淡季不淡，下半年更可樂觀看待，尤其在壓艙水和低硫油政策的推動下，將加速舊船退場、供需趨於平衡，前景可期。

由於市況持續好轉，慧洋上半年交付 5 艘新船投入營運，平均毛利率達 46%，其中 1 艘為 LPG 船，不同於過去租家多數以載運穀物等乾散貨為主，等於是公司開闢另一個穩定收入。

慧洋分析上半年獲利強勁另一主因是，共有 32 艘營運船進行換約，平均租金調漲 23%，。

進入下半後，慧洋仍維持穩健的成長態勢，7 月合併營收為 11.41 億元，月增 4.82%，年增 20.05%，自結稅前淨利為 1.43 億元，年增 391%，稅前 EPS 為 0.23 元。

慧洋指出，7 月國際運價行情一路走揚，波羅的海乾貨船綜合指數 (BDI) 一度來到自 2014 年以來的新高 1774 點，隨著下半年旺季到來，後續 3 艘船舶將交付投入營運，以及還有 15 至 20 艘將換約，持續拉升毛利可期。

除交付新船外，慧洋也將積極處分 5 至 10 艘老舊船舶，以活化公司資產。