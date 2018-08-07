策略調整＋匯兌利益 寶利徠上半年獲利大增4倍 EPS 0.94元

全球 PC 光學鏡片領導大廠寶利徠 (1813) 公布第二季財報，鏡片事業在策略調整下，營收已逐漸回穩，加上匯率好轉，帶動毛利率較前一季增加超過 4 個百分點，營業虧損也大幅縮小，加上美元升值帶來匯兌利益，推波獲利較前一季大增 3.2 倍，EPS 為 0.76 元，累計上半年獲利亦年增 4 倍，EPS 為 0.94 元。董事長宋一新表示，鏡片事業雖於前兩年開始遭遇亂流，但在調整經營策略後營收已逐漸回穩，加上美金開始升值，也帶來匯兌利益 7 佰萬元，同時，轉投資公司獲利情形良好，收益挹注 3 仟 6 佰萬元。目前公司財務狀況相當健康，6 月底合併報表上現金與約當現金共 1.9 億元，佔總資產比重達 16%，流動比率達 341%、速動比率達 257%，負債比僅約 15%。



除了持續固守 PC 光學鏡片市場，近年來為培養持續成長動能，積極向外並向同產業鏈擴展，105 年 8 月以 1.2 億元取得美國 Solidar Express Coatings 公司 51% 股權 (現已更名為 American Polylite 美國寶利徠公司)，該公司專精於利基市場的鏡片車削與鍍膜服務，今年上半年雖尚有虧損約 1 仟萬元，將與其一同持續進行內部改造與新市場開發，發揮營運綜效。



第二季財報合併營收 1 億元，扣除營業成本、營業費用，並加計營業外項目與所得稅費用後，純益 3500 萬元，每股盈餘 0.76 元。上半年累計合併營業收入約為 2.1 億元，約與去年同期持穩，但毛利率由 22.4% 下降至 16.07%，減少約 6 個百分點，稅後淨利 4365 萬元，年增 4 倍，EPS 為 0.94 元。