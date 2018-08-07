【華冠投顧】恭喜!神奇寶貝-4994傳奇亮燈漲停板!中華英雄即將發動!

武傑關注個股: 4994 傳奇、3515 華擎、6143 振曜、5371 中光電、2377 微星。

◆台股盤勢分析:

◇震盪走低

受到美國四大指數全面收高下，台股早盤小漲不到 1 點開出，但是在台積電持續弱勢下；加權指數震盪走低，僅管重災區被動元件止穩，但指數終場依舊下跌 - 40 點作收，收在 10983 點，成交量 1190 億。

國際股市收高下，台股下跌 - 40 點作收；更能顯示黑手心態『只守不攻』。昨天我們已經說了… 從『量』的表現來看… 台股是『欲振乏力』。預料明天又是一個轉折；雖然整體還是『高檔震盪』結構，但不排除明天有『中黑』以上表現。特別今天外資再度賣超 - 20 億，雖然賣超金額不大；但是相對於外資期貨多單數量及國際股市的大漲，顯然目前主導台股的是…『散戶大軍』!! 今天 11000 點再度失守，短線除非見到開盤激情性的『跳空大漲』，不然短線預估還是持續『震盪走低』!!

◆今天盤面上個股:

強勢的個股有:

2492 華新科、6173 信昌電、4994 傳奇、2327 國巨、6153 嘉聯益、2221 大甲… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

1909 榮成、1569 濱川、2332 友訊、4147 中裕、4803VHQ-KY、3019 亞光… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估