【華冠投顧】追蹤「蘋概」、「矽晶圓」及「被動元件」

持續看好否極泰來的蘋概股《烏雲踏雪》

焦點個股 : 2327 國巨、2492 華新科、6173 信昌電、6488 環球晶、2474 可成

＜大盤分析＞

昨天台股逆著亞股獨強，但是今天亞股全面反彈，大盤卻反而在台積電、大立光走軟拖累下 - 40 點失守五日線，OTC 指數表現則稍好，+0.3% 站上半年線。

昨日大盤Ｋ棒是在外部環境不佳的劣勢下形成「內困翻紅」組合，今日外部環境好轉，非但美股續漲，陸股更是出現強彈，加上內部還有被動元件、矽晶圓族群反彈助陣，正常而言多頭理應乘勝追擊，偏偏最後卻是走出無量回跌走勢。

今天大盤不漲反跌，所幸現貨回檔無量、櫃指沿續漲勢、期貨價差好轉，壓盤的重心又是落在權值最大的《2330 台積電》、《3008 大立光》、《2317 鴻海》身上，故不排除是受到明日週選擇權結算的干擾，當屬短線影響，下方月線有守便無礙多頭架構。

＜操作策略＞

操作策略仍偏多，以大盤月線為多方防守點。

＜波段強勢族群：蘋概＞

7/13 開始介紹的蘋概族群包括機殼《2474 可成》、電池《6121 新普》、軟板《4958 臻鼎 - KY》、封裝《6147 頎邦》、設備廠《2360 致茂》、軟性銅箔基板《3144 新揚科》、7/27 介紹的軟板《6269 台郡》、上週五介紹的軟性銅箔基板《8039 台虹》，大致都沿月線震盪走高，操作上就是短線過熱時出場或減碼，量縮回測支撐時買回即可。

昨日新增的 "利空出盡" 蘋概股《烏雲踏雪》，繼昨日開低爆量震盪走高後，今日持續上攻頸線並重上月線。這檔個股具備股價基期低、下半年營運成長可觀、利空出盡等多重優勢，想知道這檔個股為何？請加入昇楷 Line@，到主頁看盤後分析文便知道。

＜短線強勢族群：被動元件＞

昨日《2492 華新科》公布 7 月營收，不但續創歷史新高且單月賺贏去年全年，與 MLCC、晶片電阻相關者如《3026 禾伸堂》、《2456 奇力新》、《6173 信昌電》營收亦續創新高，另傳明日龍頭《2327 國巨》將開法說，由董事長親自說明展望，利多匯集帶動今日被動元件明顯反彈。

昇楷上週四曾提過被動元件族群之基本面並沒有反轉，技術面也有超跌現象，一般來說很容易反彈，只可惜現今面臨的是市場信心潰堤問題，此外上檔套牢者眾、融資仍在高檔，在未見籌碼沉澱築底之前，當留意反彈至月線或季線都會遇到很大的壓力。

＜短線強勢族群：矽晶圓＞

上週媒體報導紫光將併購世創，此一消息引發矽晶圓族群大跌，但昨日紫光出面否認，又帶動今日矽晶圓族群全面反彈。

矽晶圓族群上週原本出現整理末端、續勢待發跡象，但經此利空卻造成整理月餘的箱型平台變為套牢帶，如今利空證實為假，多頭若仍有企圖，正常理應儘速站回月線以免蓋頭下彎，短線可觀察反彈最強的《6488 環球晶》和結構最弱的《5483 中美晶》，若強者弱者都能重上月線，才有扭轉結構的條件。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。