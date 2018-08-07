【永豐期貨】台指選擇權盤後－台積電賣壓加重 台股殺尾失守萬一關卡

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二下跌 12 點至 10968 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 15.44 點，電子期逆價差縮至 - 0.42 點，金融期逆價差縮至 - 6.35 點。現貨部分，三大法人賣超 19.47 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 700 口至 25730 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加 257 口至 56712 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 1165 口至 30148 口。

週一美國股市科技股持續走高，蘋果股價續創歷史新高帶動台指期早盤以小漲開出後隨即震盪翻黑，現貨開盤也同步開平並隨著權值股弱勢而盤中翻黑並於盤下游走，周末傳出台積電因病毒感染導致停工利空持續蔓延，雖周一下午台積電發布重訊安撫市場情緒，但台積電股價仍連續二日拉回壓抑台股盤勢，而蘋概股多檔個股雖公布營收利多卻股價不漲，加上傳產股也受到台塑四寶 Q3 展望保守導致股價拉回，雖近期弱勢的被動元件族群出現強彈，且陸股強彈仍不敵台股尾盤權值股拋售賣壓，終場加權指數下跌 40.66 點或 0.369%，收在 10983.44 點，成交量能 1192.13 億，較前一日增加 25.27 億。技術面來看，週二日 K 終結連二紅且尾盤失守萬一大關，日 KD 指標持續死亡交叉向下，且短中期均線糾結且量能萎縮，多方雖有力守萬一大關企圖，但量能不出恐持續高檔震盪。

選擇權分析

選擇權全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.21 降至 1.16，大於中性值 1，週選擇權未平倉量部分，賣權買權未平倉大量的支撐壓力區由 10950~11100 點縮至 10950~11050 點，上下區間縮窄至 100 點，且週選的買權 OI 普遍增加得較賣權多，也凸顯在台積電出現利空因素下，市場對明日週結算行情看法上轉趨保守。

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