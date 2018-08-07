【日盛投顧】月線為短線重要多頭防線

◆盤勢分析

1. 週二台股開平震盪，最高點 11,030 點收復 5 日線（11,010 點）及 10 日線（11,019 點），最低點 10,983 點守穩在月線（10,931 點）、季線（10,917 點）、半年線（10,854 點）及年線（10,766 點）之上，終場指數下跌 40.66 點，跌幅 0.37%，收在 10,983.44 點，成交金額為 1,190.90 億元，小於 5 日均量（1,322 億元）及 20 日均量（1,389 億元）。三大法人合計賣超 20.36 億元：外資賣超 20.13 億元、投信賣超 2.31 億元、自營商買超 2.08 億元。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

(1.) 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利大盤回穩及反彈延續。

(2.) 均線：支撐為月線至半年線，壓力為 11,100 點附近。

(3.) 技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值（52）大於 50，短線整理。

3. 選股方向可留意半導體、蘋概、網通、運輸、內需、金融、生技、車用等。

半導體、蘋概、運輸、生技相對強勢

1. 半導體：MOSFET 供需吃緊，5299 杰力、6435 大中、3317 尼克森、8261 富鼎步伐整齊，近期 IC 設計族群進入營運旺季，3227 原相、2379 瑞昱、3034 聯詠、5269 祥碩等為指標，矽晶圓價格趨勢向上，有利 6488 環球晶、3532 台勝科、5483 中美晶、6182 合晶等的獲利。

2. 蘋概：2474 可成第二季繳出漂亮成績單，下半年 APPLE 拉貨動能將逐步增強，2439 美律、4943 康控 - KY、3008 大立光、2313 華通、6269 台郡、2360 致茂、6153 嘉聯益等營運進補，2356 英業達有機會搶食智慧音箱商機。

3. 被動元件：2492 華新科 7 月 EPS5.65 元，帶動 3026 禾伸堂、2456 奇力新、2327 國巨反彈。

4. 運輸：穀物價格回升，2612 中航、2605 新興、2606 裕民與 BDI 指數連動，2603 長榮等遠洋貨櫃近期法人佈局。

5. 生技：8436 大江 7 月營收亮眼，1760 寶齡富錦新藥有斬獲，4142 國光生受惠大陸商機，4123 晟德第三季業外收益豐厚，1736 喬山拿下大陸第三大的中健健身訂單，1762 中化生處分觀音廠挹注 EPS 逾 2 元，6472 保瑞代工助陣有利獲利成長。

6. 車用：3665 貿聯 - KY、 1536 和大、3003 健和興等營收有機會跟隨 Tesla Model 3 產量成長，另可留意 6279 胡連、1527 鑽全、2231 為升等。

7. 內需：近期水泥相對穩健，水泥業第三季淡季不淡，1101 台泥、1102 亞泥 2018 年獲利大進補。鋼鐵族群的 2027 大成鋼、8415 大國鋼有機會受惠美國製造業回流。另可留意 2633 台灣高鐵、9943 好樂迪、1402 遠東新等。

8. 金融：美國加速升息循環，大陸開放外資比例，金融族群受惠，指標包括 2881 富邦金、2882 國泰金、2891 中信金、2886 兆豐金、2883 開發金、2889 國票金、2823 中壽、5871 中租 - KY、9941 裕融等。