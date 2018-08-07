【華冠投顧】台股受台積電，大立光壓盤，被動元件..矽晶圓..跌深強彈!

台北股市今日指數開平走低收最低，下跌 40 點，收 10983 點，成交量僅 1190 億元，價跌量增格局…. 指數下跌主要壓台積電 (2330)，大立光(3008)，台積電跌 4 元收 241.5 元，大立光碟 115 元收 5015 元，不過 OTC 逆勢收漲 0.31%，今日上漲的以上半年主流族群為主，也是 7 月份以來跌很深的被動元件族群為主…. 還有矽晶圓及 MOSFET 等，華新科(2492)，信昌電(6173) 漲停，國巨 (2327)，禾伸堂(3026) 大漲，環球晶 (6488)，台勝科(3532)，中美晶(5483)，合晶(6182)，嘉晶(3016)，杰力(5299)，大中(6435)，尼克森(3317)，富鼎(8261) 等均收漲。

重點: 大盤指數今日下跌，跟盤面強勢漲的族群不同步，要注意喔! 之前漲台積電，被動元件 矽晶圓…. 等卻被大戶出貨，今日反過來，跌台積電，漲跌深族群的被動元件 矽晶圓…. 等，請留意價量變化.. 籌碼流向…

台股回檔，上半年跌深族群反彈，但建議投資人資金轉進下半年新主流低基期族群，包括生技，蘋果，特斯拉，車用等概念股。

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