賽默飛世爾新質譜儀 瞄準精準醫療商機

賽默飛世爾今 (7) 日在台灣發表 4 項分析儀器及軟體新品，可將分析質譜鑑定時間縮短至千分之一，除了能協助發展精準醫療外，提高科技業產品良率，也希望協助台灣五加二產業產業轉型。

台灣層析暨質譜商業總監黃忠智表示，賽默飛世爾發展 13 年的傅利葉質譜技術，能將分析質譜鑑定時間縮短至原有的千分之一，體積也從一個實驗室的大小，縮減至桌上機台，除應用在基因、生物科學，更可用在科技業、綠能產業，協助台灣政府力推的五加二產業進行轉型。

黃忠智指出，人類的基因秘密在 2000 年已完全解開，後續發展出新的蛋白質體學、代謝體學等，皆是因應新興科技技術的持續往前，現在才能進一步發展精準醫療，而賽默飛世爾的質譜儀未來將成台灣產業發展創新科技、生物醫學及精準醫療的重要助手。

賽默飛世爾在紐約證交所掛牌上市，年營收約為 230 億美元 (約新台幣 7043 億元)，以實驗室產品服務占營收比重 39% 最高，生命科學解決方案、分析儀器及專科診斷，分別占營收 25%、21% 及 15%。

賽默飛世爾 2012 年在台灣成立辦公室，至今在台灣已有 5 個商業辦公室、2 個倉庫及 1 個配送中心，員工人數約 250 人，主要客戶為台灣政府單位、研調機構及產業需求。