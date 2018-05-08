捷迅首季EPS0.42元 力攻電商客群商機

國際貨運承攬業者捷迅 (2643) 第一季合併營業收入 6.21 億元，營業毛利 5994 萬元，營業淨利 1459 萬元，稅後盈餘 1113 萬元，每股盈餘(EPS)0.42 元。捷迅自 2017 年起新增轉口的網購包裹運送服務後，整體營收表現逐漸回穩，除已填補美國地區因調整淘汰獲利不佳之客戶族群後的營收占比下滑，搭配海外當地電商物流倉發展，將逐步推升毛利率。捷迅總經理孫鋼銀表示，今年第一季每股盈餘 0.42 元較去年同期 0.47 元略微下滑，因去年轉型發展新加坡後段包裹派送服務，自 2017 年 11 月起陸續與當地派送車隊配合簽約並加強推廣服務，致使初期運輸及營運等成本增加。該服務現今仍處於試營運之階段，待相關模式成熟後將會將最後一哩路版圖陸續拓展至香港及台灣地區。



看好國際包裹遞送產業是值得長期投資且加大發展力道的藍海市場，捷迅經營團隊瞄準電子商務市場商機，除拓大現有服務的航線外，也積極與許多航空公司洽談合作，並提供客戶多元且更全方位的問題解決方案。



捷迅表示，提供專業海、空運整合型國際承攬服務的商業模式仍是捷迅成功基石，將結合超過 30 餘年的全球整合型物流經驗、海外物流倉與後段派送服務，搭配自有開發 GLS(Global Logistic System)、WMS(Warehouse Management System) 及 LMS(Last Mile System) 系統，引領捷迅朝國際知名的大型整合型包裹遞送服務公司發展。

