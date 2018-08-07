首家LSE上市「加密貨幣」公司Argo集資3200萬美元

Argo Blockchain 是一家總部位於英國的加密貨幣採礦公司，在今年 8 月 3 日成為首家在倫敦證券交易所 (LSE) 上市的加密貨幣公司。

該公司最近完成了 IPO，共發行 156,250,000 股普通股，佔其已發行股本的 53.2%，每股價值 0.16 英鎊。此次 IPO 共籌集了 2500 萬英鎊 (3250 萬美元)，使公司的總市值上漲到 47 百萬英鎊 (6110 萬美元)。

Argo 的上市可以說是與公司長期成長的策略有關，執行長 Jonathan Bixby 在受到採訪時表示:「Argo 在倫敦上市是公司發展的重要一步，對於我們在執行長期成長策略方面有相當的益處。我們很高興投資者的強烈反應，有助於我們能夠在多個司法管轄區發展業務。」

Argo 本身並不持有貨幣，這讓該公司得以避免監管法規的衝擊。再者，由於 Argo 採取的是傳統的 IPO，所以它也能免於法律陷阱。

Argo 目前支持四種加密貨幣，包含以太幣、Ethereum Classic、Bitcoin Gold 和 Zcash。這四種加密貨幣都使用 GPU 採礦，且市值超過 10 億美元。該公司採用 SaaS 的模式，允許用戶以固定成本租用採礦功能並為其軟件系統收取定期費用，每月訂閱金額為 8 英鎊。

Argo 在加拿大魁北克省的數據中心開展大型貨幣採礦業務。採礦所需的大量硬體和電力成本通對於個人來說通常過於昂貴，Argo 則為有興趣採礦的個人提供了一個平台，讓用戶能通過網站或智為手機一起參與採礦。

另一方面，其他加密貨幣採礦公司也在考慮採取相同的路線，世界上最有價值的加密貨幣採礦公司 Bitmain 正在考慮上市。據報導，主要競爭對手之一的 Canaan Creative 也在香港準備進行 10 億美元的 IPO。