香港電訊上半年純利年減12.7% 表態參戰虛擬銀行

香港電訊 (6823-HK) 公布截至今年 6 月底止中期業績，純利年減 12.7% 至港幣 18.68 億元，總收益年增 11.9% 至港幣 170.22 億元；每股合定單位基本盈餘 0.2467 元，中期分派年增 3.6% 至 0.2912 元。

香港電訊昨 (6) 日收漲 0.969%，報港幣 10.42 元。

香港電訊股價

期內，集團的電訊服務收益為港幣 101.55 億元，年增 1.1%；流動通訊總收益港幣 72.12 億元，年增 31%，主要是由於流動通訊手機的需求強勁，通訊產品銷售增近 1 倍至港幣 33.74 億元。

流動通訊業務方面，截至 6 月底，期末後付每名客戶平均消費額 (ARPU) 為港幣 195 元，年跌 1.5%，反映新增客戶群使用較優惠的服務計畫帶來的影響。

另外，集團上半年資本開支為港幣 13.45 億元，年增 0.8%，佔總收入的比例由 8.8% 下降至 7.9%。電訊業務方面的資本開支今年上半年增至 1.06 億元，主要用於提升光纖寬頻連接，以及為未來提供 5G 及物聯網服務而升級基建，由於集團已提早部署，預料之後對 5G 的投入不會令資本開支大幅上升。

香港電訊同時宣布參與「競逐」虛擬銀行牌照，由電訊業殺入銀行業。該公司董事總經理艾維朗表示暫時未能透露相關詳情，指集團有意申請虛擬銀行牌照，此舉對客戶及集團未來的發展均重要，集團在經營虛擬銀行方面具競爭力。

香港電訊於 2015 年中旬推出了手機錢包拍住賞 (Tap & Go)，艾維朗表示，截至今年 7 月，有大約 133.4 萬用戶，7 成的消費是透過網上進行，其餘 3 成則在實體店使用。Tap & Go 目前與 MasterCard(萬事達卡) 及銀聯都有合作，用戶在海外及大陸都可以使用相關的服務。

他指出，集團獲港人信賴，並已經有龐大客戶基礎，如流動服務的客戶超過 400 萬，集團亦具有競爭力及相關的經驗。

香港金管局正在推動虛擬銀行的發展，企業在 8 月 31 日前遞交申請，就有機會成為首批在香港經營虛擬銀行的企業。早前有多家公司已表示有計畫提交申請，最新是香港電訊。

除了香港電訊之外，近期表示將會提交申請的包括了渣打香港 (2888-HK)、新科技(8207-HK) 以及網貸平台 WeLab。

另外，早前亦有傳中銀香港 (2388-HK) 會與京東旗下的京東金融合作，並有可能再聯同騰訊，合組三方聯盟一起申請虛擬銀行牌照，以抗衡阿里巴巴聯營公司螞蟻金服。

東亞銀行 (0023-HK) 傳夥拍跨境支付公司 Airwallex，共同申請牌照，而支付寶香港 (AlipayHK) 早前表示會研究是否申請虛擬銀行牌照。