客戶新品拉貨啟動 TPK 7月營收93.06億元月增56.5%

TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 今 (6) 日公布 7 月自結合併營收 93.06 億元，月增 56.5%，年減 2.9%，脫離今年第 2 季營運谷底，創今年來單月營收次高，主要受惠於蘋果新機拉貨啟動，累計前 7 月合併營收 479.5 億元，年減 10.22%；今年第 3 季營收可望重回 300 億元水準，單季營益率轉正約 1-2%。

宸鴻第 2 季合併營收 177.9 億元，季減 14.7%，年減 20.6%，由於季節性因素影響，加上客戶新舊產品轉換，舊款智慧型手機產品接近產品週期尾聲，造成出貨量大幅下滑，營收規模減少，在營業規模縮減與產能利用率下滑影響，毛利率降至 1%，季減 4.9 個百分點，年減 5.74 個百分點。

第 2 季本業營業虧損 8.95 億元，稅後虧損 2.27 億元，每股虧損 0.56 元，終止連 7 季獲利；累計上半年合併營收 401.98 億元，年減 8.26%，營業虧損 6.72 億元，稅後虧損 1.59 億元，較去年同期 9.42 億元盈轉虧，每股虧損 0.39 元。

宸鴻表示，第 2 季為營運谷底，第合併營收創 2016 年第 2 季以來近 8 季低點，預估第 3 季將看到營業額及產能使用率有非常大幅度的反彈，預計 7、8 月開始營業額將有相當明顯的幅度反彈，預估單季可望重回 300 億元水準，營益率約 1-2%。