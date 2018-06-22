神基強固筆電大單入港 下半年單季營收再戰歷史紀錄

神基 (3005) 強固型工規筆電業務受惠換機潮啟動，近年蒸蒸日上。董事長黃明漢看好各垂直市場包括國防、公安、公用事業訂單穩固，新市場的拓展亦有成效，尤其汽車維修與電信領域均拿下指標性大單，下半年可望持續以兩位數增長。其次，神基由硬到軟，搶攻雲端商機，2 月正式併入美國 WHP 軟體公司，發展 GVS 智慧行動監控系統，今年掌握美國警局各州的專案共逾 20 個，目標 2020 年以前貢獻業績破億。



此外，汽車零組件方面，因市場朝向新能源與智能化發展，該公司跨入電子控制器盒、攝像鏡頭外殼、傳動裝置器盒以及散熱器等，目前已開始擴建新產品以因應三到五年需求，黃明漢表示，第一階段的心產能預計可於第四季開始量產，貢獻營收，成長展望看好。



神基週五 (22 日) 召開股東會，通過去年財務決算表冊與盈餘分派案，去年營收 221.97 億元，達成率 104.73%，年增 8.77%，EPS3.38 元，將配息 2.5 元，股息殖利率約 5.4% 左右。



針對今年度展望，各業務單位的發展審慎樂觀。其中，主要帶動成長力道的強固型工規筆電品牌業務，去年因美國經濟回溫，川普政府擴大國防預算，以及 Windows10 換機潮啟動等因素，各垂直領域都有顯著斬獲，尤其汽車維修與電信業的大單入港，錦上添花。



該公司前 5 月營收已達 93.24 億元，年增率為 10.84%，實現雙位數成長，6 月有季底效應，單季營收有機會優於首季的 55.56 億元，創下歷史第三高紀錄，下半年傳統旺季加持，維持成長動能，年增率有機會保持兩位數的增長，換言之，單季營收可望再見歷史新高。