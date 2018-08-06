【日盛投顧】月線為短線重要多頭防線

◆盤勢分析

1. 週一台股開平低走高震盪，最高點 11,054 點收復 5 日線（11,024 點）及 10 日線（11,020 點），最低點 10,995 點守穩在月線（10,920 點）、季線（10,917 點）、半年線（10,854 點）及年線（10,763 點）之上，終場指數上漲 11.67 點，漲幅 0.11%，收在 11,024.10 點，成交金額為 1,163.37 億元，小於 5 日均量（1,401 億元）及 20 日均量（1,393 億元）。三大法人合計賣超 11.66 億元：外資賣超 16.19 億元、投信買超 7.25 億元、自營商賣超 2.72 億元。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利大盤回穩及反彈延續。

（2）、均線：支撐為月線至半年線，壓力為 11,100 點附近。

（3）、技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值（61）大於 50，短線偏多整理。

3. 選股方向可留意半導體、蘋概、網通、內需、金融、生技、車用等。

半導體、蘋概、生技、運輸相對強勢

1. 半導體：2330 台積電病毒事件利空影響有限，近期 IC 設計族群進入營運旺季，指標有 2379 瑞昱、3227 原相、3034 聯詠、5269 祥碩等，6223 旺矽下半年營運轉強。

2. 蘋概：下半年拉貨動能將逐步增強，2439 美律、4943 康控 - KY、3008 大立光、2474 可成、2313 華通、6269 台郡、2360 致茂等營運進補。

3. 生技：8436 大江 7 月營收亮眼，1760 寶齡富錦新藥有斬獲，4142 國光生受惠大陸商機，4123 晟德第三季業外收益豐厚，1736 喬山拿下大陸第三大的中健健身訂單。

4. 運輸：穀物價格回升，2612 中航、2605 新興、2606 裕民與 BDI 指數連動，2603 長榮等遠洋貨櫃近期法人佈局。

5. 車用：3665 貿聯 - KY、 1536 和大、3003 健和興等營收有機會跟隨 Tesla Model 3 產量成長，另可留意 6279 胡連、1527 鑽全、2231 為升等。

6. 原物料：近期水泥相對穩健，水泥業第三季淡季不淡，1101 台泥、1102 亞泥 2018 年獲利大進補。鋼鐵族群的 2027 大成鋼、8415 大國鋼有機會受惠美國製造業回流。