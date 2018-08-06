【華冠投顧】中華英雄-父親節送大家的好股! 內文公開!

武傑關注個股: 1795 美時、3515 華擎、4736 泰博、4958 臻鼎 KY、2338 光罩。

◆台股盤勢分析:

◇中黑

受到台積電利空影響，台股早盤小跌 - 15 點開出，在跌破 11000 點大關後，買盤開始點火上攻；可惜追價力道明顯偏弱，指數就在平盤附近遊走，收盤小漲 + 11 點作收，收在 11024 點，成交量 1163 點。

早盤台北股市又開始了『萬一』保衛戰，從得而復失，再到失而復得；指數就是 11000 點上下遊走。不過，對於今天台股的收高，從結構來看… 就是一個『虛漲』的結構。雖然在台積電的利空下，指數今天小漲 + 11 點作收；從『價』的表現上，有一種『弱中透強』。但是從『量』的表現來看… 反而是『欲振乏力』。今天台股量能已經縮到 1163 億，預料明天又是一個轉折；雖然整體還是『高檔震盪』結構，但不排除明天有『中黑』以上表現。

◆今天盤面上個股:

強勢的個股有:

4736 泰博、1786 科妍、2379 瑞昱、2338 光罩、4190 佐登 KY、1760 寶齡富、4958 臻鼎 KY、5278 尚凡… 等!

弱勢股方面:

3443 創意、6576 逸達、6150 撼訊、4147 中裕、2388 威盛、6118 建達… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估