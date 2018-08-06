【華冠投顧】台積電中毒事件，台股量縮震盪收小紅!

台股今日受台積電上周五發生電腦病毒感染事件，股價跳空下跌影響，大盤指數呈現量縮震，終場小漲 11 點，11024 作收，成交量 1163 億元。

盤面焦點: 台積電 (2330) 因為廠區電腦中毒事件影響，股價開低最低跌到 244 元，股價跌破 5 日線，收盤下跌 1.5 元，以 245.5 元作收，月線有撐。大立光 (3008) 7 月自結合併營收 53.29 億元，創 8 個月來高點，優於市場預期，股價開高走低收平盤 5130 元，成為壓盤重心。主流生醫股后大江(8436) 上週五股價衝上 614 元歷史新天價後，今天進行除權息交易，股價大漲超過 7%，帶領具業績題材的生技族群，尤其，中化生 (1762) 在可望認列賣場利益的利多激勵下，攻漲停價 28.35 元，天良 (4127)，達爾膚(6523) 也亮燈漲停，奈米醫 (6612) 科妍 (1786)，寶齡富(1760) 以及泰博 (4736) 等漲幅都超過 5% 。焦點股方面：康控 KY(4943_進入出貨旺季，蘋果聲學產品已陸續出貨，第三季則將達出貨高峰，8、9 月業績有望創新高；而在車用部分，包含傳感測器、防水插件等下半年都將放量出貨，今年車用營收占比目標上看 10%。股價漲 13.5 元，來到 291.5 元。麗清 (3346) 中國最大 LED 車燈模組，下半年中國車市的旺季，全年營收仍看增 1~2 成，EPS 仍有望挑戰 4 元，今日股價大漲逾半根漲停。

大盤受台積電中毒事件震盪，但趨勢仍未改變，建議投資人選股要避開上半年漲幅已大的族群，資金轉進下半年新主流低基期族群，包括生技，蘋果，特斯拉，車用等概念股。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

資料僅供參考投資應審慎評估