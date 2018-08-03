【富蘭克林華美】資金捧權值 支撐台股續走高檔

美中貿易協商衝突升溫，台股周間一度重跌，幸 3 日蘋概股受蘋果股價上漲激勵，重點權值止穩走揚，加權指數終場上漲 82 點收 11,012 點，續站萬一高檔。

富蘭克林華美投信表示，加權指數本波上攻主要由半導體權值漲勢所帶動，在外資期貨偏多操作下，現貨股價受帶動，雖被動元件族群修正劇烈，但占指數權重不大，且自族群撤出的資金有轉進權值、傳產股現象，皆有助於指數走勢。而觀察周五盤面，成交值前五名有四檔是被動元件，族群在一線指標大廠公布 7 月營收後成交量增，顯為多空交戰重心。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，被動元件族群股價持續修正，就基本面來看，過去因為單一殺手級應用而拉升的用量，未來將由智慧型手機、汽車電子、物聯網等應用領域帶動，同時考量設備交期拉長，供需情況目前尚無反轉跡象。惟股價走高後難抵消息面雜音，近期鉅額交易、實施庫藏股等訊息都影響市場信心，造成族群走勢與財報脫鉤，修正劇烈致難以評估投資價值，低接風險偏高，修正過程中已見不計價急單砍出，宜等待量縮止穩或是量增順利換手，將有助於籌碼整理後重拾動能，突破上方套牢賣壓。

周書玄認為，被動元件指標一線大廠 7 月營收新聞稿指出公司接單與出貨比率 (B/B Ratio) 近 3 倍，顯示存貨銷售無虞，但財報數據多屬市場預期中的內容，因此帶給投資人信心的提振有待觀察，族群走勢依然由籌碼面主導，過去市場習慣透過利多測試股價走勢，未來可能會調整成利空測試，大廠下周將發放股票股利，潛在賣壓影響是近期觀察重點。

近期外資期貨偏多操作，帶動現貨表現支撐加權指數走勢，被動元件股價成交值大，高檔回落撤出的資金亦隨之轉入權值、傳產股，如水泥產業受惠於中國環保政策，就吸引出脫被動元件的法人，不過以往習慣操作高波動漲價題材的其他資金，是否願意進入波動相對較低的類股有待觀察，同時被動元件股價走低壓抑其他漲價概念股的本益比，也使基本面強勁的矽晶圓出現一波修正。

周書玄指出，未來隨財報公布，個股潛在波動風險可能加劇，目前認為第 2 季財報有匯兌利益可期，第 3 季重點的蘋果供應鏈在旺季可望衝出營收，但面對零組件價格調整，獲利表現或將承受壓力，布局仍應謹慎。

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