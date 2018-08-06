統一超發票抽百萬人氣夯 揪團再加碼 年底參與人次有望破7000萬

統一超 (2912) 首創國內通路先例，「7-ELEVEN 統一發票登錄抽百萬大獎」活動啟動短短 11 個月，累計參與人數已正式突破 4000 萬人次。統一超即日起更加碼推出「週週抽揪團全新機制」，只要 5 人就可開團，1 人中獎、7-ELEVEN 同時送出 5 份獎品，人人有賞，該新機制才一上線，已秒開 4000 團。統一超預估，此機制展開後，將會再帶動一波參與熱潮，預估到年底參與人次將突破 7000 萬。統一超表示，目前 7-ELEVEN「全店集點」及「發票抽獎」已成為品牌最夯的兩大活動平台，一年高達 5,400 多萬人次參與。而除前者的全店集點活動之外，觀察到全台 7-ELEVEN 的來客數超過數百萬人次，因此呼應政府財政部統一發票的政策下，於去年 9 月推出統一發票行銷新玩法，結合電子票證載具(icash)、APP 平台、OPENPOINT 會員點數… 等機制的「發票抽獎平台」，此活動熱潮也帶動 7-ELEVEN APP 下載量衝破 323 萬人次，較活動前成長 2 倍，創歷史新高。



統一超也提到，7-ELEVEN 最受歡迎的「全店集點活動」一年推出 6-8 檔活動，兌換贈品，以實用及療癒居家型商品最受到消費者青睞，民生用品如醬油、口香糖、泡麵等也深受上班族及婆媽喜愛，帶動單店來客成長 1-2 成。