業內外皆美 瀚宇博股價大漲站上所有均線

瀚宇博 (5469) 先前因持有華新科 (2492) 股票 36,227 張而受到關注，光簡單以華新科股價 300 元估算，就值 108 億元，換算一下約能貢獻瀚宇博每股淨值 24 元，而瀚宇博本業部分也大有斬獲，毛利率表現持續向上，第二季每股獲利 0.61 元，不僅較第一季的 0.31 元成長近一倍，相較去年同期的 0.14 元更是大幅成長，業內外皆美，對照目前股價其實並不貴，可觀察華新科股價走勢來判斷進出場點。股價今日開高走高，最高來到 29.65 元，型態上呈現三角收斂突破，非常漂亮，只是靠近 30 元明顯出現壓力，如量能能再放大，才有利持續走多，觀察今日走勢，較建議能站上 30 元再行布局。

