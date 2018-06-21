〈遠百股東會〉實體百貨強打體驗式行銷 徐旭東看網購成長速度慢下來

遠東集團旗下遠百 (2903-TW) 今 (21) 日召開股東常會，董事長徐旭東指出，儘管過去網購市場崛起衝擊實體通路，但一段時間後消費者又會回到實體店，感覺到「網購成長到某個程度已慢下來」，遠百將持續強化體驗式行銷、整合虛實通路，藉由大數據分析來滿足消費者的偏好、轉變和期待。

徐旭東說，「消費者上網購物很快，但一段時間後還是會回到實體店」，因此，遠百要做的是體驗式的行銷，他也指出，統計有 72% 的消費者購物是採取虛實同步的方式。

遠百總經理徐雪芳進一步說明，去年除了百貨本業個體表現優異，遠百轉投資的遠東 SOGO 百貨、愛買量販店和 city’super 超市等零售事業體成長動能佳，整體來看，去年下半年起銷售已漸入佳境，今年上半年成長約 1.5%「消費熱度還沒有消退」。

遠百零售體系兩岸共有 50 個營運據點，去年合併營業額達 1173 億元，合併稅後純益 18.5 億元，成長 24%，每股純益 1.09 元，股東會也通過每股發放現金股利 1 元，盈餘分配率達 92%。

其中，母公司遠東百貨營業額 437.9 億元、營業利益 18.8 億元雙雙再創新高，主要是旗下新世代店 Mega City 板橋大遠百、Top City 台中大遠百營運成長強勁，已連續 6 年業績年年成長。