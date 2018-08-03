歐股盤中─基本資源、科技類股走揚 泛歐 Stoxx 600%上漲0.49%

受益於基本資源、科技類股走揚，今 (3) 日歐股早盤，主要指數走高，泛歐 Stoxx 600 指數一度上漲 0.49%。

台北時間週五下午 5 點 46 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.49%，德國 DAX 指數上漲 0.53%，法國 CAC 40 指數上漲 0.31%，英國 FTSE 指數上漲 0.48%。

週五早盤，在基本資源股領漲帶動下，泛歐 Stoxx 600 指數走揚；其中，紙廠 Mondi 股價大漲 3.2%，表現最佳。

受惠於昨日蘋果市值突破 1 兆美元、那斯達克指數收高等消息，今日歐洲科技股走揚。

蘇格蘭皇家銀行 (Royal Bank of Scotland)、法國農業信貸銀行 (Credit Agricole CIB)，財報表現亮眼，股價分別上漲 3.6% 與 2.7%。

博弈公司 William Hill 上半年獲利不佳，股價重挫 7%。

英國央行 (BOE) 週四召開決策會議，宣布升息 1 碼，將基準利率從 0.5%，上調至 0.75%，創金融危機以來最高水平。

蘋果成為首家市值突破 1 兆美元的美國公司，激勵昨日科技股上漲，那斯達克與標普 500 指數皆收高。

週四那斯達克指數收漲 95.40 點 (1.24%)，至 7802.69 點；標普 500 指數收漲 13.86 點 (0.49%)，至 2827.22 點；道瓊工業指數收跌 7.66 點 (0.03%)，至 25326.16 點。