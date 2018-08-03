台達電旗下乾坤狀告奇力新 法人估台達電Q3營收季增雙位數

台達電 (2308) 旗下被動元件大廠乾坤日前在北美狀告國巨 (2327) 集團旗下奇力新(2456)，及奇力新美國子公司生產銷售的四項電感產品結構及製程專利侵權，加州北區聯邦法院已受理，進入司法程序中；外傳可能與爭搶蘋果訂單有關。法人估台達電第三季營收可望季增雙位數，盤中股價維持在平盤以上，微幅上揚。台達電選擇在北美遞狀告奇力新，主要是北美為手機、筆電及面板等產品主要出口市場。



台達電於 2009 年底宣布公開收購乾坤，隔年 3 月乾坤下市，成為台達電旗下 100% 子公司；而乾坤在電阻相關產品如 0201、甚至更小尺寸、功能更強的 01005 等產品研發領先，電感等產品也是強項，目前在手專利有 349 件，其中，北美占 115 件。而根據台達電上半年財報，乾坤稅後盈餘約 6.04 億元。



而台達電先前法說會後，外資看法不一，其中亞系外資重申「買進」評等，目標價維持 160 元；正向看待收購泰達電動作，強調未來觀察重點包含下半年工業自動化、零組件成本壓力、智慧型手機相關業務能否回穩、獲利率改善等。



至於另一亞系外資重申台達電「買進」評等，目標價由 146 元下修到 128 元。歐系外資重申「優於大盤表現」評等，目標價由 160 元下修到 150 元。日系外資重申「中立」評等，目標價維持 120 元。