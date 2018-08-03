台股盤前─被動元件、權值股、蘋概股牽動盤勢 短線要先站穩5日線

台股受到中美貿易戰恐再升溫的消息衝擊，加上被動元件、矽晶圓股等下挫，昨 (2) 日一口氣失守 5 日線、10 日線及 11000 點，三大法人偏空操作，法人認為，今 (3) 日包括被動元件股能否止跌回穩，權值股動向將牽動盤勢，好消息是特斯拉增產概念股可望受惠，另外，蘋概股也值得關注，美股四大指數周四上漲居多，科技股反彈，有利台股止跌回穩，短線要先站穩 5 日線，否則恐將持續整理。

台股昨日大跌回測季線，三大法人同步站在賣方，合計賣超 108.73 億元，其中外資及陸資賣超 58.89 億元，自營商賣超 43.76 億元，投信賣超 6.08 億元；期貨部分，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 902 口至 22672 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少 789 口至 53918 口，整體籌碼轉為偏空。

元大卓越基金經理人王婯勳認為，中美貿易不致進入更深層的非理性競賽，但雙方對談未結束前仍有不確定性，回到投資本質來看，全球經濟有震盪但經濟數據並未見進一步衰退；現階段建議維持成長與防守性產業均衡配置，以下半年產業趨勢轉佳與成長動能的企業擇優布局。

美股周四僅道瓊工業指數下跌作收，終場收低 7.66 點或 0.03% 至 25326.16 點；Nasdaq 指數收高 95.40 點或 1.24% 至 7802.69 點；S&P 500 指數收高 13.86 點或 0.49% 至 2827.22 點；費城半導體指數收高 13.72 點或 1.01% 至 1378.83 點；蘋果成為美國史上第一家市值突破 1 兆美元的上市公司，今日蘋概股的表現值得觀察。

被動元件股能否止跌回穩也是盤面上重要觀察重點，國巨 (2327-TW)7 月營收表現亮眼，今日股價走勢引發關注，另外，台達電控告奇力新侵權，股價是否進一步受到衝擊也需注意；好消息是特斯拉傳出擴產，供應鏈可望受惠；生技股也可望有表現。

法人認為，美股科技股反彈，有利台股止跌回穩，短線漲多進入 11000 點以上實質壓力區後，因美中貿易戰疑慮升溫衝擊再出現重挫，短線恐將回測季線、半年線支撐，後續需先站穩 5 日線之上，否則恐將持續整理。

王婯勳則是指出，以下半年產業趨勢來看，電子產業已進入旺季，iPhone 雖有遞延，但下半年出貨無虞，業者將可受惠，僅是半導體、PCB、鏡頭等幅度有別，中長線則是 AI、5G、wafer 與車用電子等領域。

非電方面因第 2 季油價大漲，恐需待第 3 季末才有進一步推升需求與油價的空間，水泥與成衣等則受惠於結構與庫存調整下，在第 3 季中下期將帶來旺季需求。