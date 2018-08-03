【大慶證券】盤前分析－亞幣趨貶  大盤季線為短線多空關鍵



◆盤勢分析

企業財報表現亮眼，淡化貿易戰衝擊，美四大指數全數開低走高，除道瓊收盤小跌 0.03% 外，其餘指數全數收紅。惟聯準會在聲明中表示經濟強勁，預期今年升息步調不變，將維持下半年兩次升息，美元指數昨日上升來到 95.17，重新站回 95 之上，短線亞幣趨貶局面難改，後續須觀察是否升破前高 95.65 的位置，若是突破恐將使資金回流美元力道加劇，對亞洲股匯市都會造成更大影響。

中美貿易衝突再起，震央陸股盤中大跌超過 3%，拖累亞股全面走跌，南韓、日本等跌幅也超過 1%，台股也受亞股走弱影響，早盤開平後一路下探，終場下跌 168 點收在 10929 點，成交量 1403 億。技術面來看，指數雖大跌留長黑 K，所幸量能並未放大，且季線位置也未遭跌破，短線上架構仍偏多，惟經過昨日下跌，短線上恐須經一段時間整理，且須留意後面是否有補量下跌情況，若是發生不排除將回測年線位置。

觀察盤面，受到被動元件族群全面走弱影響，各類股普遍下跌，被動元件雜音多，市場擔心漲價缺貨接近尾聲，下半年不確定性增加，指標股國巨、華新科收跌停，拖累其餘電子股如矽晶圓、IC 設計、PCB… 等也紛紛走弱，不過仍有部分類股逆勢上漲。LED 進入第三季傳統旺季，且自 8 月起國際間展覽齊發，晶電計畫於 8 月展覽中展示其最新的 Mini LED 相關產品，昨日股價逆勢上漲，下半年有望推出產品的東貝、隆達也收紅盤，在新產品、展覽題材等加持下，LED 族群後續仍有機會再向上。另外盤面一大焦點就是特斯拉概念股，特斯拉表示第三季可生產 5~5.5 萬輛 Model 3，較第二季的 28578 輛大幅提升，並目標在 8 月底前將週產能進一步提升至 6000 輛，激勵特斯拉盤後大漲 9%，相關股如貿聯 - KY、康普等均開高收紅，考量類股多已整理過，產業展望仍佳，電動車概念股仍是可持續留意的焦點。最後生技股昨日也有表現，包括泰博、佐登 - KY、寶齡富錦、和康生等漲幅均超過 3%，生技類股在盤勢較弱之際往往有較好表現，也是現階段可留意的方向。

