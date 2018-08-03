【永豐期貨】台指選擇權盤前－中美貿易戰衝擊 台股大跌168點



◆期貨走勢

台指期週四下跌 172 點至 10872 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 57.77 點，電子期逆價差擴至 - 1.45 點，金融期逆價差縮至 - 11.46 點。現貨部分，三大法人賣超 107.06 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 902 口至 22672 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少 789 口至 53918 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 2552 口至 25495 口。

週三美國聯準會宣布維持利率不變，但市場對中美貿易戰情緒持續增溫，美股呈現漲跌互見，加權指數小幅開低後偏弱震盪，然而昨日跌深的陸股今日繼續下挫，拖累亞洲股市全面疲軟，台股各類股均出現賣壓，盤面上國巨、華新科、禾伸堂等被動元件族群為重災區，跌幅均直逼跌停或亮燈跌停，終場加權指數下跌 168.36 點或 1.517%，收在 10929.77 點，成交量能 1408.83 億，較前一日縮減 45.87 億。今日八大類股全數下跌收黑，其中以水泥窯類股跌幅 0.92% 表現相對抗跌，食品類股跌幅 3.99% 表現較差。技術面觀察，今日大盤以長黑 K 跌破 11000 點與 5 日、10 日線，多方反彈結構有轉弱跡象，加上國際股市仍存在變數，尚未見到明顯止跌跡象，而貿易戰議題再度發酵，需持續觀察留意後續發展，在操作上建議須注意交易風險並嚴設停損停利點。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11100 點，賣權集中在 10800 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10700 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.39 降至 1.06，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 10.46% 升至 11.48%，賣權平均隱含波動率由 13.85% 升至 14.7%，買賣權皆升。選擇權部位整體來看顯示為中性預期。

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