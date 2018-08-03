

◆盤勢分析

1. 蘋果成為美國史上第一家市值突破 1 兆美元的上市公司，支? 了 S&P 500 與 Nasdaq 指數週四呈現上漲。道瓊則是收低 7 點，大幅縮小了盤中超過 210 點的跌幅。公布上季財報較預期強勁，蘋果股價上漲 2.9% 至 207.39 美元，週四美股僅道瓊呈現小跌，S&P 500、Nasdaq 與 SOX 皆呈現上漲。美股四大指數皆於 20 日均線附近收腳上攻，短、中多格局不變。

2. 美股普遍下跌，亞股週四跟著下挫，使得週四台股呈現開低走低，各類股皆呈現下跌，電子股在被動元件紛紛大幅回檔影響下，成為週四台股最弱勢的區塊，金融、非金電亦沒有表現，終場指數下跌 168.36 點，跌幅 1.52%，收在 10929.77，成交金額 1407.61 億元。

3. 觀察台股技術面，6 月底、7 月初力守年線後呈現緩步盤堅格局，惟量能擴增趨勢沒有成型，且隨著日 KD 指標來到高檔超賣區，再加上 6 月上旬高點型態壓力在即，台股加權指數開始進入震盪，盤堅力道明顯減弱，週四甚至出現長黑棒，短線台股恐將拉回測試 120 日均線（目前約在 10850 附近）。由於 20、60 日均線持續走揚中，6 月下旬、7 月上旬短底型態頸線位置亦在 10850 附近，預料指數短線拉回至此或有支撐。綜上所述，由於短線持續有拉回壓力，操作上勿燥進，宜待拉回再留意區間操作買點。觀察台股籌碼面，外資 - 58.89 億元、投信 - 6.08 億元、自營商 - 43.76 億元，三大法人合計賣超 108.74 億元。

4. 觀察台股盤面結構，電子 - 1.71%、金融 - 1.09%、非金電 - 1.36%、櫃檯指數 - 1.53%，週四各類股均呈現下跌，電子區塊下跌幅度最大，先前強勢族群被動元件成為眾矢之地，現階段能夠維持多頭架構或者低檔轉強的電子族群，僅剩 Apple 概念、PCB、設備、LED，操作上亦僅能採區間因應；金融股表現相對抗跌，權值金融表現抗跌，且近期又有金融整併題材，趨勢持續走多的具整併題材的金融股，近期持續有操作空間；非金電近期仍是以生技、原物料、內需與環保為主軸，化工、Tesla 概念亦有表現。

5. 在電子股部份，先前波段最強勢的被動元件，成為週四電子股全面下挫的元兇，2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂三檔合計成交金額近 200 億元，成為週四成交金額最多的前三檔集中市場個股，股價幾乎接跌停。在波段強勢族群被動元件走跌影響下，能夠維持多頭架構或者低檔轉強的電子族群，僅剩 Apple 概念、PCB、設備、LED，操作上亦僅能採區間因應。在美股 Apple 股價上漲激勵下，Apple 概念股 4938 和碩、2354 鴻準、3008 大立光表現相對抗跌，逢回或可留意買點；PCB 以上游股 2383 台光電、6213 聯茂具指標，4927 泰鼎 - KY、4958 臻鼎 - KY、6269 台郡表現相對抗跌；設備相對強勢股聚焦於 2360 致茂、6192 巨路、6196 帆宣；LED 普遍在低檔轉強後仍然維持強勢，指標股 3698 隆達、2499 東貝，操作上或可留意 2448 晶電。

6. 被動元件成為週四台股殺盤重心，其籌碼面凌亂的狀況亦成為週五兩大財經報紙頭條，現階段由於被動元件股融資使用率仍高，且投信法人持股仍多，短線恐怕仍有多殺多風險，其族群在連續下跌籌碼殺出後，能否再有攻勢，將攸關近期台股走勢。

7. 在金融股部份，週四表現相對抗跌，權值金融股 2881 富邦金、2882 國泰金、2886 兆豐金仍是維持中、長多架構，近期金融整併題材，趨勢持續走多的具整併題材的金融股，近期持續有操作空間，例如 2884 玉山金、2890 永豐金、5880 合庫金

8. 至於非金電，近期仍是以生技、原物料、內需與環保為主軸，短線則有化工、Tesla 概念竄出。生技股包括製藥、醫材、醫美、保健食品皆有表現，製藥指標股 1701 中化、4119 旭富、1760 寶齡富錦，操作上留意 4123 晟德、1795 美時；醫材指標股 4736 泰博，操作上留意 4745 合富 - KY、4107 邦特；醫美指標股 1737 台鹽，操作上留意 4137 麗豐 - KY、4190 佐登 - KY；保健食品指標股 8436 大江，操作上留意 1707 葡萄王、1786 科妍、1783 和康生。原物料股週四僅有散裝航運表現較佳，焦點在 2605 新興、2606 裕民，先前強勢的水泥、塑膠、鋼鐵，週四稍稍拉回，惟多頭架構不變，指標股觀察 1102 亞泥、1301 台塑、1305 華夏、2014 中鴻。內需股以回檔後轉強的 1216 統一、2912 統一超、5903 全家為主軸，盤中創下新高的 9943 好樂迪亦值得留意。再者，極短線則是留意化工、Tesla 概念，1773 勝一、4739 康普、3665 貿聯 - KY、1536 和大或可留意。

