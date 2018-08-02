遭金管會重罰 富邦人壽：已改善並強化法遵和公司治理

金管會今 (2) 日表示，2016 年對富邦金 (2881-TW) 進行風險管理專案檢查時，發現富邦人壽刪除關鍵電子郵件，涉有隱匿毀損相關業務資料等三大缺失，對富邦人壽重罰 1260 萬元，且糾正並限制一年內不得新增委託國外代操投資業務部位，對此，富邦人壽表示，已就金管會處分辦理改善，並強化公司治理及法遵。

富邦人壽表示，已就金管會處分內容辦理改善， 加強檢視並強化相關流程與機制，並積極強化公司治理及法令遵循機制，以維護保戶權益及健全公司經營。

根據金管會指出，去年金檢發現，富邦人壽辦理委託代操海外股票有違反保險相關法令規定，於檢查期間發現與檢查事項相關的電子郵件遭刪除，涉嫌隱匿毀損資料；另辦理委託外部機構代操海外股票的遴選、審議及增加金額的作業程序核欠審慎確實，顯示公司法令遵循機制及內部控制制度未能有效發揮。

金管會表示，依保險法第 148 條規定，主管機關派人檢查業務、財務，保險公司不得隱匿或銷毀資料，若違反這項規定，可核處 180 萬元到 900 萬元罰鍰，因該公司無法查明銷毀原因，開罰最高 900 萬元罰鍰。

而富邦人壽在工程顧問合約遴選、及無線網路服務租賃合約遴選，兩大遴選過程中有嚴重缺失，最後都給予相關關係企業，對此處 360 萬元罰鍰。

至於富邦人壽不動產投資和有價證券投資，在投資前評估和投資後管理停損執行作業，以及委外代操海外債券案遴選作業等控管均欠完整，對此處以糾正處分。