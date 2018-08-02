〈神隆法說〉原料藥製劑一步到位 新總座首要任務是控管成本

原料藥廠神隆 (1789-TW) 今 (2) 日召開線上法說會，新任總經理蘇崇銘強調，管理階層沒有變化，上任後將專注成本控管、業務歸屬以及針劑研發等，以因應藥業市場劇烈轉變。神隆期待，未來在代客研發新藥業務上，能從原料藥生產到製劑一步到位，提供完整服務。

神隆自 7 月董事會推舉新任總經理以來，8 月再度更換研發長，新任總經理由統一企業副總經理蘇崇銘擔任，蘇崇銘今天表示，管理階層沒有變化，原任總經理陳勇發轉任董事長特助，研發長則是因應總經理異動而調整，改由針劑事業中心副總經理張俐巧兼任。

蘇崇銘指出，面對學名藥市場劇烈變化，國際大廠不斷併購重組，以及產品降價等問題，神隆將專注在成本控管，並投入針劑研發，在業務歸屬跟產品開發上逐步改善，未來對產業鏈的附加價值擴充以及策略聯盟將有新佈局。

神隆業務副總經理林靜雯指出，神隆以原料藥作為利基，從自有產品延伸到產品製劑，專攻高門檻原料藥，目前針對抗癌針劑產品及複雜針劑產品都佈有產品線，並以胜肽原料藥為主。

林靜雯表示，在代客研發新藥服務上，很多公司都期待從原料藥生產到製劑，神隆可以一步到位提供完整服務，目前正在洽談新客戶，希望針劑未來不只提供自有產品，也能提供代工服務。