上半年智慧手機中國出貨年減6.9% 幅度大於全球

智慧手機今年銷售情況不佳，根據群智諮詢 (Sigmaintell) 資料，今年上半年全球智慧手機出貨 6.4 億支，年減 3.3%，去年以來的全球市場頹勢仍然延續，特別是中國大陸市場，上半年智慧手機出貨 2.1 億支，年減 6.9%。

群智諮詢指出，隨著全球經濟金融、貨幣匯率、貿易摩擦等外部風險的不斷加大，給整機品牌經營帶來很多不確定因素，中國品牌包括金立、中興在內的傳統手機廠商經營陷入困境。

群智諮詢表示，華為、小米則是不斷在中、高、低端市場陸續發表新機，市場份額增長明顯；OPPO、VIVO 經歷第 1 季的庫存調整後，第 2 季開始發表主力旗艦機 R15 系列、X21 系列及高端機 Find 系列、NEX 系列等，相較去年同期市場份額基本持平。

根據群智諮詢資料顯示，今年上半年華為全球智慧手機市場占有率約 14.9%，年增 4.1 個百分點，位居全球智慧手機出貨量第二名，規模在短期內已超越蘋果；小米以近 6000 萬支的智慧手機出貨量位居第四，市占率約 8.7%，年增 4 個百分點。

根據群智諮詢統計，上半年全球智慧手機市占率冠軍仍是三星，市占率 23%，年減 0.9 個百分點；第二名華為市占率 14.9%，年增 4.1 個百分點；蘋果居第三，市占率 14.5%，年增 0.7 個百分點；第四名為小米，市占率 8.7%，年增 4 個百分點；OPPO 第五名，市占率 8.2%，年增 0.1 個百分點；VIVO 第六名，市占率 6.8%，年增 0.5 個百分點。

為追求屏占比，全面屏依然是行業趨勢及標配，其中 Notch 屏更成為整機品牌必爭之地，根據群智諮詢資料顯示，今年上半年前 6 大品牌 Notch 屏手機出貨量約 8610 萬支，其中華為以 2540 萬支居冠，小米則是略顯保守。