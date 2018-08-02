神準Q2獲利持穩、毛利率跌破18% 上半年EPS 5.09元亮眼

網通廠神準 (3558) 公布上半年財報，上半年營收 46.5 億元，年增 31.3%，每股盈餘 5.09 元，創下近二年新高，不過，第二季在零組件成本上漲下，毛利率跌破 18% 僅剩 17.63%，稅後淨利 1.23 億元，每股盈餘 2.51 元，今日盤中股價小跌。法人預估，隨安全伺服器、100G 交換器出貨，及收費機制的 N2N 產品推出，下半年營運有機會勝上半年，全年獲利將重回一個股本。神準預期 MLCC(積層陶瓷電容)缺貨可能要到第四季才舒緩，先前已策略備料半年，出貨不受影響，第二季營收 23.62 億元，改寫歷史同期新高，季增 18.95%，不過，零組件等成本上漲，壓抑毛利率表現，單季毛利率跌破 18% 至 17.63%，較去年同期減少 2.44 個百分點，寫下歷史新低，營益率 4.59%，也較前一季下滑，稅後淨利為 1.23 億元，季減 2.23%，每股盈餘 2.51 元。



上半年合併營收 46.52 億元，較去年同期大增 31.28%，毛利率 18.28%，較去年同期減少 3.57 個百分點，營益率 5.06%，亦較去年同期減少 0.45 個百分點，稅後淨利為 2.5 億元，年增 46.5%，每股盈餘 5.09 元。



至於下半年營運，企業用無線網路基地台代工訂單持強，安全伺服器、100G 交換器第三季將出貨中國客戶，收費機制的 N2N 產品預計下半年推出，有機會驅動品牌業績轉強，法人預估，全年營收將成長 1-2 成，毛利率有機會好轉。