刷臉時代來臨 三大民營銀行拚人臉辨識ATM領錢

金融業目前實際應用生物辨識技術到 ATM，包括：指靜脈辨識、聲紋辨識，如今有 3 大民營銀行也正積極規劃人臉辨識 ATM，以後可能只要靠「臉」就能領到錢。台新銀行、玉山銀行、中國信託商銀均積極推出刷臉提款 ATM 的技術，3 家銀行已進入全面測試階段，預計最快在今 (2018) 年底就能上線，讓客戶靠臉就能領錢。

隨著生物辨識科技技術精進，以及手機裝置升級，銀行生物辨識不再只限於單一方法，從指紋辨識、指靜脈辨識到最新的刷臉辨識技術，各種生物辨識方式逐步浮上檯面，中信銀率先推出指靜脈 ATM 存款與提款技術，花旗客服中心更是首先導入聲紋辨識，而台新銀、遠東銀也陸續推出臉部辨識用於登入網銀或 App 服務。

不過，「掃臉」技術將突破僅局限於於手機上的服務，台新銀行數位金融處副總經理包國儀指出，導入「刷臉」身分認證功能是金融服務順應科技發展的必然過程。在今年 4 月底的 2018 Future Commerce 未來商務展，台新銀行就首次運用人臉辨識技術，讓民眾模擬體驗 ATM 透過掃臉完成存提款及轉帳的便捷服務，當時是國內第一家展示出人臉辨識技術搭配 ATM 提款與領款的銀行。

而玉山銀行的 ATM「刷臉提款」，已展開第 2 階段行員測試，預計今年下半年提供客戶使用。玉山銀指出，刷臉提款具有非接觸式、非侵入式、獨特性、易用性與顧客體驗等 5 項優勢。

未來領錢，什麼都不需攜帶：看一眼鏡頭，輸入密碼，即可提領現金。根據玉山銀規劃，想要享受刷臉領錢的存戶，只要先赴玉山銀申請，由玉山銀「記憶」臉部，並設定一組刷臉提款密碼，日後即可直接在玉山銀行全台近 800 台 ATM 的鏡頭前「刷臉」、再鍵入提款密碼領錢。單次提款限 1 萬元，每天提款限 3 萬元，但須計入金融卡每天最高 15 萬元額度內。

玉山銀行表示，由於該行使用的是最新型「活體辨識」引擎，只有「活體」才能通過辨識並成功提款，且能夠在使用者無感也無須作任何動作下，透過 ATM 鏡頭，便能清楚分辨出真人與非活體的差異，也就是說，「非活體」的照片就無法成功提款，所以不用擔心他人使用自己的照片或影片想要盜領。

至於大家都很好奇的雙胞胎、甚至整形後能不能辨識？玉山銀行刷臉提款 ATM 實際測試，對於長的很像的雙胞胎姐妹，在臉部辨識引擎下 0.3 秒就可以辨識，她們是兩個不同的人。

而中信銀行也擬推出智能「X-ATM」的臉部辨識存提款功能，不僅支援指靜脈交易，實現快速辨識且降低錯誤率，同時導入臉部辨識技術，客戶無須接觸掃描設備，智能「X-ATM」便能根據客戶身分進行 1 對 1 臉部比對，只需約 1 秒即辨識完成；而指靜脈與臉部辨識也都是採用「活體辨識」技術，能辨別真人與非活體差異，避免偽冒交易風險。

目前中信銀行智能「X-ATM」臉部辨識存提款功能須同時透過指靜脈、臉部辨識與密碼確認身分，確保準確率符合客戶需求。

中信銀表示，目前首臺結合指靜脈、多國語言支援、零錢存款、外幣提領等四大功能的智能「X-ATM」，現已進駐位於臺北市信義區的 7-ELEVEN 智慧型超商「X-STORE」2 號店，讓民眾體驗最新的智慧金融服務；至於智能「X-ATM」的臉部活體辨識功能，目前正進行內部測試，預計今年底服務上線。

此外，為讓來台觀光遊客也能獲得貼心服務，中信銀行的這台智能「X-ATM」語言功能極強，目前已可支援「中文、英文、日文、韓文、泰文、越南文」6 種語言，還首創直接辨識「他國金融卡」國別後，就自動切換到對應語言。中信銀行表示，還將陸續開發「印尼文、西班牙文」等外國客戶比重較多的支援語系。