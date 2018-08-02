希望教育超購18.37倍 每股上限1.92元定價 8月3日掛牌

希望教育 (1765-HK) 發佈公告，公司發行 16.66 億股，發行價以上限每股港幣 1.92 元定價；每手 2000 股，預期 8 月 3 日上市。

公司公開發售超購 18.37 倍。公開發售最終數目為 5 億股，相當於超額配股權獲行使前發售股份總數約 30%。

此外，3.33 億股由國際發售重新分配至公開發售，國際發售的發售股份最終數目已由 15 億股減至 11.66 億股，相當於超額配股權獲行使前發售股份 70.0%。

基礎投資者惠理集團旗下惠理基金管理香港有限公司已認購 2.24 億股發售股份，相當於發售股份總數 13.49%。

希望教育於過去 3 年師資和生源數量保持穩定增長，在校就讀學生由 2014/2015 學年的 41375 增長至增長至 2017/2018 學年的 86498 人，教師人數亦由 2014/2015 學年的 3085 人增長至 2017/2018 學年的 5527 人。

收入方面，希望教育收入由 2015 年人民幣 4.867 億元增長到 2017 年的人民幣 7.524 億元。而截止到 2018 年 3 月底，公司錄得收入人民幣 2.217 億元，較 2017 年同期增加約 34%。

希望教育這次集資淨額港幣 30.58 億元 (假設超額配股權並無獲行使)，40% 收購高等教育學校及為所收購學校設立新校區；30% 建造新樓宇以供教育用途；20% 償還銀行貸款及其他借款；10% 用於營運資金及一般公司用途。

另外，為獲得海外運營經驗，公司還計劃於美國加州開辦經營一所寄宿制大學，獲認可授予計算機科學和工商管理學士學位，預計 2019 年第二季獲得申請批准，預期 2019 年 10 月前就開始投入運營。