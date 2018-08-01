昇陽關渡建案昇陽麗方已銷售約七成 明年推案金額約百億元

上市建商昇陽建設 (3266)5 月公開昇陽麗方建案，目前已銷售約七成，昇陽建設總經理簡伯殷表示，目前房市以個案表現為主，市場狀況並不是全面性好，必須是利基性產品才表現突出，而小坪數仍是這兩年主力產品趨勢。簡伯殷指出，明年度計劃推出三筆預售案，包括民權東路、頂溪、以及君悅附近，推案金額約百億元。昇陽麗方總銷 25 億元，基地面積 790 坪，規劃成地上 18、地下 3 層的建築，規劃坪數 28-39 坪，預計明年 2 月開工。根據統計資料顯示，關渡科學園區內就業人口約 1 萬人，而華碩關渡總部預計在 2019 年完工，可望再容納 3000-4000 人口。



簡伯殷表示，每次推案，首先講究性能、安全及後續維護保養，以昇陽麗方來說，建案離捷運站僅 190 米，加上擁有達千頃關渡平原，是這案子銷售表現優異的原因。



而房市業者也表示，目前關渡捷運站區內供給量不敷未來需求，由於華碩擴建總部大動作，預估今年將會是關渡站生活機能及房市發展關鍵。