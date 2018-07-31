【亞洲投顧】未破10900點，多方控盤

◆盤勢分析

今天大盤量增上漲，現在未破 10900 點之前，都是多方控盤，7/9 大盤出現初步止跌訊號，大盤站穩 10665 點出現正式止跌訊號，多方目標 10776 點和 10886 點以及 10941 點缺口，都達陣，最後的多方目標 11088 點也幾乎達陣，現在短線支撐上移到 10950 點，轉空點為 10893 點，按照規劃操作，該進場就進場，該出場要先出場，現階段大盤資金輪動快，不要太積極，耐心佈局籌碼穩定的主力股，風險低獲利空間較大。多空的個股要分清楚，希望大家一起獲利。

現在優先注意多方格局而且籌碼穩定的主力股，例如 2492 華新科，6173 信昌電，6182 合晶，6488 環球晶，2345 智邦等等，大家要自己做功課追蹤籌碼狀況，佈局籌碼穩定的主力股，獲得支撐的機率較大，操作風險較低。現在龍哥就是保守操作，等待下一波的機會，隨時佈局新主力股。

今天外資期貨多單增加 1815 口，自營商期貨空單增加 286 口，外資選擇權中性避險佈局，自營商選擇權中性佈局，大盤整理，法人多方籌碼小額增加，還是多方格局。

【籌碼穩定的主力股】2345 智邦，3533 嘉澤，3376 新日興，6147 頎邦，5469 瀚宇博 2371 大同，2458 義隆，6269 台郡，3443 創意，6104 創惟 8069 元太，5371 中光電

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 10665 點開始偏多操作，現在防守 10893 點；空方操作者帶量跌破 10893 點開始偏空操作。

蘇建豐 (股期龍心) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估

