捷波減資三成 股東今年含股息每股拿4.1元 9/20舊股票停止買賣

捷波 (6161) 轉型 IPC，上季營收 3.61 億創高，季增 16.8%，年增 10.7%，不過，因首季有處分資產利益進帳墊高基期，加上原料漲價衝擊，獲利待觀察。因營運規模縮減，該公司先前董事會決定現金減資三成，每股退還股東 3 元，獲得股東會通過，合計今年 1.1 元的現金股利，今年股東總共可拿到 4.1 元。此現金減資案預計 9/20 至 9/28 停止舊股票買賣，現金減資退還股款發放日為 10/8，新股上櫃掛牌日為 10/1。



捷波原本經營板卡市場，但因消費性板卡波動大，產業成熟度高，因此轉型 IPC 市場，營運以獲利為導向，也令其營業規模快速縮減。2016 年營收 12.29 億元，年減 55%，去年為 13.35 億元，年增率為 8.7%，今年上半年營收為 6.7 億元，較去年同期小幅衰退 0.81%。



首季營收 3.09 億元，毛利率估計在原料價格上漲與匯率因素，下滑到 24.4%，為相對低點，營益率也僅剩下 3.77%，營業利益為 0.12 億元。不過，因中和廠房處分利益在首季還有逾 5 千萬元進帳，使單季稅後 0.75 億元，EPS 0.67 元，第二季則回歸正常本業狀況。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』