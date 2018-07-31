致茂Q2單季賺進10億元 下半年獲利表現將會優於上半年

量測設備供應商致茂 (2360)，公布今年第二季稅後獲利 10 億元，季增 138%，單季每股淨利 2.51 元；而公司對後續營運展望樂觀，預期下半年獲利有機會更優於上半年。致茂第二季成績單，第二季合併營收為 56 億元，較上季大幅增長 62%，同時較 2017 年同期成長 89%，當中，第二季母公司營收達 19.2 億元，較上季減少 2%，但較 2017 年同期增加 2%。第二季稅後獲利 10 億元，較上季大幅增加 138%，同時較 2017 年同期成長 98%。致茂第二季單季每股淨利 2.51 元。



累計致茂今年上半年之合併營收 91 億元，較去年同期成長 58%；未合併營收為 39 億元，較 2017 年同期成長 6%。上半年稅後獲利 15 億元，較去年同期成長 81%，今年上半年每股盈餘為 3.57 元。



致茂分析，2018 年上半年集團合併營收表現亮眼，主要成長動能來自於威光自動化事業體，較去年同期成長高達 1160%。母公司量測儀器事業體營業收入也有兩位數成長，較去年同期成長達 13%。



展望下半年，致茂預期，整體獲利有機會優於上半年，此外，受惠於電動車所需之高功率電力電子檢測設備需求持續強勁，及 3D 感測檢測設備出貨增加等將有助於母公司營收走揚。至於威光自動化事業體之營運成長動能將延續至下半年，全年有機會挑戰年營收成長一倍。



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