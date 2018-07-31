【華冠投顧】被動元件露出止跌曙光 漲價族群優先鎖定誰呢?

焦點個股 : 2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂、6182 合晶、3016 嘉晶

＜大盤分析＞

昨日分析台股提到「台股雖跌但弱中透強，後市盤漲態勢不變，多頭沒變心的時間應可延續到 8/15」。

今日大盤在美股續跌、Nasdaq 大跌回測季線、亞股早盤疲弱的背景下開低回測十日線，不過從盤面幾個現象卻可發現今日弱中透強的情形比昨日更加明顯：(1) 仍舊維持相對國際股市強勢之慣性，早盤甚至一波直接拉過平盤；(2) 開盤低點守住十日線，隨後止穩更力守「萬一」關卡；(3) 期貨逆價差大幅收斂，從昨日收盤幾近百點的逆價差收斂到盤中一度僅有 40 來點。

盤中見到種種「異象」後，最後一盤直接爆 183 億巨量拉抬 31 點，終場 + 23 點收最高，OTC 指數 + 0.35% 重上十日線。

＜操作策略＞

操作策略偏多不變，以大盤月線為多方防守點。

＜內資族群＞

昨日提到「被動元件」三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》分別彈到月線、頸線壓力帶，剛剛好就傳出明星分析師看衰的利空，時機頗耐人尋味，而這個「利空」，正是讓我們觀察是否有刻意壓盤作底部型態的機會。

今日三巨頭再度急殺朝著前波低點測試，龍頭國巨摜破前低但華新科、禾伸堂有守，破不破低倒是其次，重點是三檔指標股同時取到大量出現明顯換手，至於這個換手是屬於散戶砍、大戶接的良性換手還是大戶砍、散戶接的惡性換手？一般來說需要由後面幾日的走勢來確認，如果後面隨即站上今日均價甚至今日高點就可視為良性換手。

若以今日整體被動元件族群的走勢來看，初步判斷為良性換手的機率較高，因為就三巨頭中的華新科、禾伸堂而言，今日爆出近一兩個月以來的最大量卻還摜不破前低，代表更大的賣壓卻創不了更低價，暗示買盤並非泛泛之輩。此外，今日盤中當三巨頭殺到東倒西歪時，很多二線股像是最早啟動波段跌勢、線形最弱的《2478 大毅》等，都已經不跟跌了，整個族群初現止穩曙光。

未來幾日除了可留意「被動元件」外，另一重點內資族群「矽晶圓」亦值得鎖定。這個族群經歷過六月份的回檔修正後，七月份以來逐漸回穩，當中成份股《6182 合晶》、《3532 台勝科》、《6488 環球晶》、《3016 嘉晶》、《5483 中美晶》有些底部型態皆已隱約可見。

上述兩大內資族群都浮現結構扭轉契機，用不了多久應該就可確認，一旦內資控盤恢復雙主流格局，加上歸隊外資著墨的權值股、蘋概股，後市便有好戲可瞧了。兩大內資族群當中包含的個股不少，當中首選標的是哪些呢？

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。