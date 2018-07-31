【日盛投顧】10日線為短線多頭重要支撐

◆盤勢分析

1. 週二台股開低震盪走高，最高點 11,058 點收復 5 日線（11,029 點），最低點 10,976 點守穩在 10 日線（10,970 點）、季線（10,899 點）、半年線（10,857 點）、月線（10,850 點）及年線（10,751 點）之上，終場指數上漲 23.97 點，漲幅 0.22%，收在 11,057.51 點，成交金額為 1,567.25 億元，大於 5 日均量（1,336 億元）及 20 日均量（1,400 億元）。三大法人合計賣超 13.55 億元：外資賣超 0.03 億元、投信賣超 13.82 億元、自營商買超 0.3 億元。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

（2）、均線：支撐為 10 日線至半年線，壓力為 11,100 至 11,200 點。

（3）、技術指標：KD 開口閉合，9 日 K 值（91）位處超買區，短線提防拉回。

3. 選股方向可留意半導體、蘋概、網通、工業 4.0、內需、金融、生技、車用等。

台股震盪中 半導體、蘋概、二線被動元件、風電、太陽能、生技仍見攻勢

1. 半導體：3443 創意具 AI 題材，5269 祥碩 AMD 高速傳輸晶片組開始放量，6104 創惟攻電競 IC，3527 聚積東京奧運題材加持。

2. 蘋概：蘋果相關產品拉貨動能將逐步轉強，3673TPK-KY、6456GIS-KY、2439 美律、6187 萬潤夯。

3. 二線被動元件：週一被動元件族群大跌後，中國被動元件龍頭風華高科調漲部分規格晶片電阻價格但股價下跌，一線被動元件多數下跌，二線 6173 信昌電、2478 大毅、6155 鈞寶跌深反彈。

4. 風電：政策加持下，風電基建相關的 2208 台船、8463 潤泰材週二吸睛。

5. 太陽能：利空逐步淡化，3519 綠能、3514 昱晶、3561 昇陽光電週二相對強勢。

6. 生技：新藥 1760 寶齡富錦、醫材 4107 邦特、醫美 4137 麗豐 - KY、保健食品 8436 大江週二亮眼。