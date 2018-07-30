【顧德投顧】11000點高檔震盪

◆盤勢分析

拉台積電殺中小型股，這樣對嗎？

美股回檔、NASDAQ 跌幅較重，台股順勢回檔，這是測試壓力的好時機！所有個股均早已公布半年報，馬上要公布 7 月分的營收，很多個股低點不多，靜待籌碼沉澱後，市場自會給公道

根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

勢的操作：今日指數下跌 42.24 點，日 KD 雖仍黃金交叉，但於高檔 (80 軸以上已出現收斂，多頭須於 2 日內趕緊漲上去，就能形成高檔鈍化盤，否則一旦死亡交叉，短線又要整理了，而本波已從 10523 上漲至 11080)！本週觀察加權日 kd 及週 kd 的變化

利的研判：9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利不同步，故指數小幅震盪，而台指 (08) 上週衝高後，請大家不用追，今開始震盪，本週又是新的機會！

【後續作法】

2018 年戊戌年就是一個字【變】，假設您不跟著一起變，市場也會強迫您變！風水輪流轉，很多的個股怎麼跌，就會怎麼漲回去！下週會更明顯！

◎【矽晶圓】產品報價持續調升如：6488 環球晶、5483 中美晶、3532 台勝科、6182 合晶，近期傳中國紫光又要收購 Siltronic AG，留意環球晶走勢，可當指標股

◎【被動元件】仍以 2327 國巨、2492 華新科為指標、2456 奇力新、8163 達方、3068 美磊、6173 信昌電、3026 禾伸堂、3624 光頡、5317 凱美 2375 智寶、6127 九豪、8043 蜜望實、6449 鈺邦、6284 佳邦 (+1.5)、6175 立敦 (+1.5)、2472 立隆、2478 大毅、6155 鈞寶、6207 雷科，此族群上週上攻，今快速壓回，趨勢仍多，短線籌碼安定個股將於明後天上攻！

◎【電競及遊戲】：6111 大宇資、6169 昱泉、6180 橘子、3293 鈊象、3546 宇峻、3083 網龍、5478 智冠、2376 技嘉、2377 微星、3540 曜越，留意 7 月營收上來的個股！

◎【蘋概股】：3008 大立光、3406 玉晶光、3105 穩茂、4943 康控、2439 美律、2474 可成、2317 鴻海、4938 和碩、6269 台郡、6153 嘉聯益、6290 良維，此族群較為龐大，無法全數同步上攻，可依籌碼及技術線型操作

◎【亞馬遜概念股】：8069 元太、6143 振耀、3141 晶宏、3504 揚明光、神盾 (6462)、創意(3443)、先進光(3362)、飛捷(6206)、笙科(5272)、浩鑫(2405)、零壹(3029)、鈺創(5351)、新鉅科(3630) 等

指數上攻至 11000 點，就是會震，遇個股急殺，就是機會 (找有題材，財報不差的個股)