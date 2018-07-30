【華冠投顧】「被動元件」大跌，如何看待市場利空?

◆盤勢分析

這檔《單兵突破股》萬綠叢中一點紅

焦點個股 : 2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂、6269 台郡、1515 力山

＜大盤分析＞

上週五美股回檔，Nasdaq 更大跌下破月線，今日亞股跟跌，台股在國際利空環伺、短線技術指標過熱、摩台期結算、除權息蒸發約 10 點空間... 等不利因素影響下震盪走低，終場大盤 - 42 點，OTC 指數 - 1.33%。

今日台股雖跌，但從幾個面向來看卻是弱中透強：(1) 跌幅相較多數國際股市來得輕微；(2) 大盤與 OTC 指數回檔無量；(3) 大盤守住「萬一」、上週五低點、五日線等短線支撐；(4)OTC 指數守住即將翻揚的月線；(5) 四大期指皆不曾回測上週五低點，相對現貨強勢。

台股短線反應一下國際面利空並修正一下過熱的技術指標，預期後市「盤漲態勢不變，多頭沒變心的時間應可延續到 8/15」。

＜操作策略＞

操作策略偏多不變，以大盤月線為多方防守點。

＜內資族群＞

今日被動元件族群盤前依舊是一堆利多消息，但一堆利多敵不過盤中傳出明星分析師看衰的說法，三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》紛紛跌停鎖死。

今日被動元件 (MLCC) 之利空其實是上週二 (7/24) 早就知道的舊聞，早不發酵晚不發酵，偏偏選在三巨頭股價 (還原權息) 反彈到月線或頸線等壓力區時發酵，時機頗耐人尋味。

昇楷於上週預先提醒過「被動元件身為指標股的三巨頭愈反彈愈量縮，帶不出人氣且二線股線形多數受到破壞，整體族群要扭轉結構當非一蹴可幾，還需要時間沉澱籌碼」。後市正好可藉由這個「利空」，來觀察是否有刻意壓盤作底部型態的機會。

＜蘋概族群與單兵突破股＞

上週五提到自 7/13 開始介紹的蘋概族群～機殼《2474 可成》、電池《6121 新普》、軟板《4958 臻鼎 - KY》、封裝《6147 頎邦》、設備廠《2360 致茂》、軟性銅箔基板《3144 新揚科》... 等，有些已漲多出現過熱跡象，可適度調節來回操作或進行換股，至於新一輪的換股標的則可留意已先行回檔休息至尾聲或 "利空出盡" 者。

上週五所舉的換股例子便是 "利空出盡" 之蘋果軟板廠《6269 台郡》，當天分析過此檔個股作線充滿玄機而且又 "適時" 發生利空取量換手，具備 "風險有限、獲利可期" 特性，結果當天開低走高大漲收最高，今天繼續逆著大盤上攻。

蘋概股當中其實不乏遇到和台郡 "同樣際遇" 但股性較為活潑的中小型股，除了蘋概股之外，近日盤面亦浮現不少可望接棒的內資族群以及具備籌碼優勢及題材發揮的單兵突破股，像是【贏家寶馬】研究報告中的學員持股 (爪黃飛電)1515 力山，不但短線逆勢上攻，從週線角度來看也完成由年初至今構築的大Ｗ底型態。上列值得留意的利空出盡蘋概股、可望接棒的內資股、單兵突破股，昇楷都分享在【贏家寶馬】的五檔精選股裡，歡迎索取免費強股連結 。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

