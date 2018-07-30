【豐銀投顧】本週應該保守，長線可以樂觀

今天外資其實並沒有大賣台股，但投資人可能會覺得股價怎麼跌的亂七八糟。尤其是 PA 族群，明明蘋概股應該要漲，為什麼以穩懋為首的 PA 股還漲不起來。其實從 3105 穩懋目前的籌碼來看，融資爆增還沒有減少的跡象，短線上是不該急著摸底接股票。筆者建議，手中有穩懋的人，若捨不得停損，則應該保留一些資金，等到日後其融資餘額開始減少之後，再等法人開始進場以後，再跟著法人加碼，應該會有比較大的機會。為何常常會聽到許多專家呼籲:「不要用融資」？這是因為法人是會不用融資的，如果投資人還用融資進場，等於告訴法人「散戶來囉」，那法人還不倒貨給你，難道還幫你抬轎？

七月要結束了，回想月初時台股很讓人擔心。當時人民幣大貶使得台幣貶，外資又大賣股，七月初外資期貨淨多甚至降至兩萬一千口，加上六月底台積電除息短期間令人失望，還有美國對中國商品的課稅正式生效，這些統合起來，最後造成大盤諸多技術指標低檔底背離。但也由於量能適時的縮下來，盤勢終於轉危為安。現在大盤一樣開始量縮，但是這個時候量縮是不對的，目前是衝上 1 萬 1 千點的緊要關頭，成交量在此時龜縮，短線就必須小心，因為這代表多方在此處的決心有點動搖，短線雖然會再上攻的機會不是沒有，但絕對不會是大漲的走勢，取而代之的是有可能先行回檔再上攻。

但也由於七月份的成交量並沒有爆的很大，再加上目前也還沒有其他較大的國際因素干擾，因此筆者認為回檔的機會雖然有，但幅度也不會太大，比較容易出現的拉回時間點，應該是週三至週五。在這邊期貨放空或許是對的，但獲利幅度應該不大，反倒是個股的部份要很小心。至於指數的高點，我們認為會落在 11095-11150 之間，也就是到了這個位置不要再追多單，提供給大家做參考。

豐銀投顧 李世新 分析師