【華冠投顧】震盪時留意好股，3008大立光、2349錸德、3034聯詠

華冠投顧 謝宗霖 分析師

震盪時留意好股，3008 大立光、2349 錸德、3034 聯詠

美股壓回，指數小跌，從期權來看，大盤還是偏多，主要的問題在被動元件，前陣子拚命跳水，上週反彈，今天又在消息面的影響下，再度大驚奇，而且也拖累了其餘的相關族群，會不會引發全面性的拉回，個人認為可能性不大，我們先維持原看法，萬一整理盤，個股表現為主。

指數的部分不多談，我們一樣把趨勢對，後續有望能走漲的標地，先例入口袋名單，似機而動。

郭明錤昨日的看法，看保守 MLCC，但很看好接下來的蘋果新機，3008 大立光，我們示範一段時間，目前高檔整理，走勢也沒失控，若是他能再登高一呼，相信會有一堆蘋概股群體表態；2349 錸德早上有短暫發動，雖是受盤面影響無功而返，但型態沒壞，一樣在那整理，我們留意接下來公布的七月營收即可；3034 聯詠今日走勢很穩，投信一直在進貨，多方走勢仍在。

再來準備公布七月營收，有機會交出好成績的標地，會是法人的下注重心，有好的標地好的買點，我們再找機會上車，祝大家明日操作順利。

作者: 華冠投顧 謝宗霖分析師

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