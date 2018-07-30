【日盛投顧】一萬一千點之上震盪整理

◆盤勢分析

1. 美國高科技類股走勢不佳，四大指數呈現下跌，跌幅介於 - 1.46%~-0.3% 之間。亞洲股價早盤平盤附近震盪，台股早盤小幅開低，盤中因沒有大型權值股領漲，加上被動元件、矽晶圓、PA 等人氣股走弱，指數震盪走低，終場下跌 42.24 點，跌幅 0.38%，收在 11,033.54 點，成交量縮至 1,254.21 億元。OTC 指數收在 150.09 點，下跌 1.33% 表現相對弱勢。

2. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：周一台股開高走低收長黑 K 棒，目前月、季線上揚，短多型態未變。

(2) 量能：指數成交量持續萎縮，後續上漲宜快速補量。

(3) 技術指標：日 KD 指標開口縮小，MACD 狀柱體走平。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 20.89 億元；外資 + 8.74 億元、投信 - 3.13 億元、自營 - 26.50 億元。

面板、傳產抗跌

1. 電子類股

(1) 面板：近期面板報價出現止跌反彈，加上外資連續買超雙虎，3481 群創、2409 友達周一股價逆勢上漲。

(2) 半導體與封裝：受惠價報價調漲，配合進入旺進，5347 世界先進股價持續創高；2338 光罩營收大幅跳升，7 月營收遞延訂單挹注將再攀高，周一股價上漲 2.3%；3711 日月光投控，第二季獲利優於法人預期，且積極布局大陸市場，股價跳空大漲超過 5%。

2. 非電子類股

(1) 航運：BDI 走揚，Q3 旺季獲利看佳，6217 台航股價連日上漲；2208 台船受惠國艦國造，得標金額已達 178 億元，刺激股價跳空漲停。

(2) 水泥：大陸水泥價格維持高檔，加上近期部分大陸大廠進入歲修，1101 台泥股價高檔震盪；1102 亞泥外資持續買進，周一股價上漲近 2%。

(3) 鋼鐵：鋼鐵價格上漲，2014 中鴻調升七月內、外銷盤價，股價周一維持紅盤；2013 中鋼構逆勢上漲超過 2%。

(4) 紙類：受惠中國工紙銷量與價格雙漲，1909 榮成營持續走高，股價帶量突破底部盤整，單日上漲 7%；帶動 1904 正隆、1905 華紙、1907 永豐餘量出轉強。