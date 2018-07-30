住展變身電子書　一指掃瞄看新屋

【文 / 住展雜誌】

網路與手機時代的盛行，已是個不可爭的事實。現代人手一支手機，隨手拿起來就能夠上網；因為方便，所以讓人更加依賴，日常生活都已離不開網路與手機。

《住展》雖已發行三十三年，而時代趨勢、讀者喜好，不斷把我們往時代浪潮尖端推進。

這一回，我們再度精進，將平面雜誌與 QR code 相結合，讀者只要用手機掃瞄 QR code，就能立刻連結到住展房屋網建案資訊，包括「房市眺望」、「工具圖」與「購屋漫遊」等單元，都有全套設計。不僅如此，您甚至可以在網站上點選導航模式，即可循著電子導航到達該建案位址。

我們這次的改進計畫，希望不僅改善讀者的閱讀感受，更把平面雜誌電子化，讓您在使用上更加方便。只要一本《住展》在手，立即能與手機、網路作連結，快速導航、準確看房，多個願望一次滿足！

除了編輯上的改變之外，本期雜誌報導內容也很有意思，我們除了兼顧住宅市場訊息，也著墨了商辦市場。近年以來，商辦、廠辦市場商機勃蓬，價格穩定、租金上揚，出租市場紅火。

很多人都在問，哪裡的商辦、廠辦更有未來性？現在進場真的值得嗎？您的疑問，我們來找解答，而解答就在「商辦投資新未來」一文當中，從台北市、新北市到桃園市，都有潛力不錯的區域，作為未來的投資參考，或許還不嫌晚。

至於「一字頭房價 精選案特搜」、「夏季觀光區 新案優選輯」等兩篇文章，別忘了，拿起手機，開啟 QR code 掃瞄，馬上連結上網，一覽喜歡的建案所有訊息、電子地圖、甚至電子導航也都暢通無阻。輕鬆快速，看房、買房更簡單！

一晃眼，暑期已經到來，夏日炎炎時刻，許多建案又祭出有吃有喝又有拿的銷售活動。若您有買房計畫，不妨趁這個時候多去看房子，多少也能消去幾分炎熱的暑意。祝您賞屋愉快！

本文摘自 2018 年 7 月 5 日出刊之《住展雜誌》435 期編輯脈動單元，同期內容除本文外，並有「花小錢保住血汗錢 履約保證大揭密」、「買哪更好賺？商辦投資新未來」等，更多內容請參閱《住展雜誌》，並尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源：住展雜誌，更多資料請上住展房屋網 http://www.myhousing.com.tw 謝謝！

來源：《住展雜誌》 435 期

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