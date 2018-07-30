金屬工業風 閃耀藝術家風格

【文 / 住展雜誌】

在裝潢設計的妝點烘托之下，空間開始具有獨特性。工業風格從早期的粗獷隨性，至今演變出溫暖多彩的時尚品味。在設計師巧手創意的捏塑下，將金屬與住家合奏出充滿藝術氣息的樂章……

住宅，是與所有家人關係最為密切的建築型態，也是個人心靈、情感的長期庇護所，裝載家戶人口情感交流與鞏固關係的容器。但在商業導向下，大部分的住宅多是相似而量產的商品，這個時候，裝潢設計是最佳的化妝品，烘托出建築的優點，差異性躍起而生，塑造出專屬個人對「美」的追求與堅持。

位在桃園市龜山區的「金捷市」建案，享受大林口的生活圈，擁有二○八九坪超大基地開發優勢，總銷八十億，位在Ａ７核心商業區，距離Ａ７站出口約六百米。此次「金捷市」的樣品屋，以當代工業風格，精心營造出高設計品質與美學的作品，讓居家生活絕不馬虎。

時尚品味獨特之作

擺脫居家室內裝潢一成不變的風格，「金捷市」以工業風，讓住家呈現一種當代的時尚品味，個人的獨特性隨之浮現。不同於部分工業風的粗獷、強烈，設計師以木地板與木質家具打造出既放鬆又細膩的空間格局。

在美式傾向的客廳中，擺放了皮革雙人沙發、單人座，雅痞姿態十足，並以磚牆、木箱桌增強整體的獨特風格。其中，搶眼的金屬大喇叭留聲機增強了前方電視櫃的重量，在金屬投射燈的照耀下，復古的氛圍隨著悠揚的樂音流洩而出，雖是舊式風格，復古工業風仍是穩站時尚流行的風口浪尖之上。

大膽使用金屬元素

金屬或鐵藝製品是工業風中非常重要的元素，無論是樓梯、門窗、家具甚至配飾，都可以大膽使用鐵藝，不僅持久耐用、堅韌，在外觀氛圍上則是冷峻，酷感十足。

在「金捷市」樣品屋中，隨處都可見到各種金屬材質的運用，除了餐桌旁矛盾的木椅與黃色鐵椅搭配展現彈性機能，各式燈具、餐椅、擺飾品，皆可見到金屬材料的運用，就連臥房抱枕也不放過，特別選用縫製金屬鱗片的黑底抱枕，個性感潮酷呈現。

而金屬品的冰冷感，需要靠大量的木製品與布製品來中和，因此，客廳各種顏色、花樣的布沙發、地毯與窗簾，以及各式的木製家具，都能夠提升工業風的溫度，成為軟化空間的利器。

色彩作為溫度調節器

大多數工業風的主要元素都是無色彩系、大量運用黑與白，顯得冰冽冷酷，甚至有些許暗沉。不過也正因為如此，這樣的氛圍對色彩的包容性極高，若想變換出專屬的個性風格，色彩可以是最佳的夥伴，適當的用彩色軟裝、華麗吸睛的圖騰搭配，中和黑白灰的冰冷感。

在「金捷市」的臥房裡，色彩的搭配表現出相當精采的調和技術，牆壁顏色絕不留白，改以神秘迷人的墨綠色為基底，並以玻璃、木板或方格形狀呈現。床單的顏色也添加了活潑、明亮的色調，如黃色，湖水綠，或有乳牛紋路、格紋、國旗，各類風格皆能展現出獨特的質感。

其實工業風不一定要冰冷、暗沉，也可以是很溫馨的呈現，將帶有藝術氣息的金屬材質，融入些許色彩，對藝術表達出另一種極致的嚮往，進而在生活中體現。

工業風為基底的藝術生活

「金捷市」的設計團隊用了許多巧思，鋪陳出時尚藝術的居家裝潢風格，追求更為獨特的生活品質，讓家具家飾、擺放的藝術品，都成為搶眼有個性的焦點，在金屬工業風格的捏塑下，妝點出室內空間的與眾不同，藉由與空間的互動節奏，演繹出充滿藝術氣息的生活樂章。

設計檔案

房屋座落：桃園市龜山區

房屋型態：金捷市樣品屋

設計坪數：38 坪、26 坪

室內格局：三房兩廳、兩房＋書房兩廳

主要建材：木質板材；鏡面玻璃、噴砂玻璃、仿磚壁紙、系統廚具

投資興建：鴻築建設

企劃銷售：漢森廣告

洽詢電話：03-316-8899

本文摘自 2018 年 7 月 5 日出刊之《住展雜誌》435 期設計與裝潢單元，同期內容除本文外，並有「花小錢保住血汗錢 履約保證大揭密」、「買哪更好賺？商辦投資新未來」等，更多內容請參閱《住展雜誌》，並尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源：住展雜誌，更多資料請上住展房屋網 http://www.myhousing.com.tw 謝謝！

來源：《住展雜誌》 435 期

更多精彩內容請至 《住展雜誌》