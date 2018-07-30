柯文哲一拳 複層式建案將成絕版

【文 / 住展雜誌】

台北市長柯文哲視違建為國恥，上任至今頻頻拿違建開刀。雖然有人認為打違建知易行難，但北市已悄悄從發照源頭下手，將徹底把複層式建案趕盡殺絕……

台北市政府自一五年九月一日起，祭出「遏止新增違章建築處理措施」，規定因買賣、交換、贈與、信託辦理所有權移轉登記時，得檢附開業建築師出具三個月內有效之建築物無違章建築證明（簡稱無違建證明）。這個嚴厲措施，又被稱作「違建追殺令」。

普遍作夾層 複層式被盯

雖然無違建證明檢附率不高，但卻已風聲鶴唳，尤其三米、四米二的複層式房型更是首當其衝！

因為一般挑高三米六的房子若作夾層，下層通常留二米以上、上層高度會低於一米六，進出夾層往往會以爬行的方式而無法站立，所以挑高三米六的房子不見得會作夾層。但複層式房型不一樣，複層式房屋上、下層高度可超過二米，成人可以站立，所以作夾層違建的機率，遠高於一般房型。

所以，複層式建案幾乎逃不過稽查。在市府與民眾雙重夾殺之下，建商逐步棄守複層式市場，導致今年來複層式產品供給量陷入冰點。

據住展雜誌統計，二○一七年以前，每年開賣的複層式建案至少十個以上，總規劃戶數少則三百多戶、多則逾五百戶。但今年來，開賣複層式建案僅有三個，總規劃戶數僅六十四戶，預估今年全年複層式建案數量，將罕見降至個位數，總規劃戶數也應該不到二百戶，雙雙創下近年新低點。

消化舊照 新照掛零

如果「違建追殺令」見效，為何從一五年九月一日實施之後，一六、一七年複層式建案數量與戶數，還是居高不下呢？

進一步分析，一六年開賣的十一個複層式建案，全都是一五年（含）以前年度所取得的舊建照；一七年開賣的十三個複層式建案，建照核發時間點均是一五年以前建照。至於今年一到五月開賣的三個複層式建案，也通通是一五年前的舊建照。

全台唯一 扼殺夾層

換言之，一六年以來至今所出現的複層式建案，其實是在消化一五年以前的舊照。這意謂著，台北市府的「違建追殺令」不只藉由檢附無違建證明進行嚇阻，更從核發建照源頭端就嚴格審查，讓建商難再取得複層式格局建照。

其次，即使是合法舊建照所推的複層式建案，因市府嚴格稽查，再加上複層式建案自挾使用空間大，單價水準普遍比一般房型高出許多，民眾多擔心花更多的錢，卻無法像以前可以違法作夾層，因而不願買單，寧願去買合法的一、二房型，導致複層式產品銷售欠佳。

在市府嚴厲執法、民眾不願冒險買單雙重夾擊之下，北市建商索性避開複層式市場。假如市府堅守立場，繼續嚴審複層式建築執照，未來若舊建照消化完畢之後，複層式建案可能成為絕響。台北市可能會成為全台第一、也是唯一一個根絕複層式房屋的縣市。

本文摘自 2018 年 7 月 5 日出刊之《住展雜誌》435 期房市話題單元，同期內容除本文外，並有「花小錢保住血汗錢 履約保證大揭密」、「買哪更好賺？商辦投資新未來」等，更多內容請參閱《住展雜誌》，並尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源：住展雜誌，更多資料請上住展房屋網 http://www.myhousing.com.tw 謝謝！

來源：《住展雜誌》 435 期

更多精彩內容請至 《住展雜誌》