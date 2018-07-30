台股盤前—量能不足11000點憂拉回 靜候蘋果財報佳音 蘋概股成焦點

美股 7 月 28 日 受到英特爾及推特公布財報不佳，造成納斯達克、道瓊及 S&P 500 等各指數全面下挫，台股雖然以 11075.78 點、漲 65.17 點作收，不過分析師認為，市場量能不足，站上 11000 點後，需注意指數拉回訊號。而蘋果即將發表財報，加上 9 月新機上市，蘋概股仍將是目前盤面焦點。

英特爾與推特公布財報不佳，雖然第 2 季 GDP 成長 4.1%，創下 2014 年第 3 季以來最快成長速度，美股納斯達克、道瓊及 S&P 500 全面下跌。

不過蘋果即將公布的財報，外界預估可能將是好消息，加上 9 月有望推出新品，台股如大立光、可成、台郡、頎邦、和碩等有望受惠，此外和碩、廣達等皆在今日除息，後續表現值得關注。

今日同步除息個股，包括力麒、潤泰全、威強電、士電、直得、第一保、是方、弘裕、欣興、泰昇 - KY、大華金。

本日舉行法說會，包括電信大廠中華電，以及美律、聯亞、盛群、GIS-KY 等，預期也將成為今日台股觀察重點。

網通類股因 MLCC 漲價潮，傳出包括智邦、明泰、中磊、宏正、友訊等大廠近期將對客戶新訂單漲價。部分業者指出，由於漲價僅針對新下訂單，要反映到營收上面，還有一季的遞延時間。

分析師表示，本週陸續公布第 2 季財報，並進入法說會旺季，可留意財報表現優異且展望佳的個股；大盤指數沿著五日均線溫和攀升，但市場量能不足，加上台股站上 11000 點後，漲幅很難大幅成長，需注意指數陷入漲多拉回修正。