【安聯投信】科技股百花齊放 台股周線連三紅

27 日台股延續多頭氣勢，權值股持續表態，且進一步提振包括：被動元件、光學及 MOSFET 等漲價族群百花齊放，走勢趨堅，外資持續買超，終場以上漲 65.17 點，收在 11075.78 點，成交值 1248.32 億元。周線連三紅，連兩日站上 11000 點關卡。

觀察最近一周台股，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，受惠貿易干擾稍緩，投資市場回歸基本面，投資信心也跟著回溫，搭配近期企業法說展望不差，以及進入除權息旺季等因素，都帶動盤面偏多表現。

廖哲宏表示，儘管貿易戰的發展需要持續觀察，但企業獲利以及產業展望將是近期影響股市更關鍵的因素。外資最近一周外資買超台股近 150 億元，亦是推升台股回穩的重要力道。根據證交所統計，7 月以來迄今，外資已由賣超轉為買超 3.42 億元，顯示市場大受激勵。

最近一周國際情勢變化方向，成為緩和市場的重要觸媒。廖哲宏表示，7 月 25 日美國總統與歐盟執行委員會主席針對避免貿易戰達成協議，雙方將朝建立零關稅制度努力，以消除關稅壁壘。此舉緩和市場對於美歐貿易戰的疑慮，可謂近一周影響資本市場的重要事件。

廖哲宏表示，汽車仍然是這次雙方協商中比較大的爭議點，因為在提及全面降稅時，雙方僅就非汽車部門達成協議，雙方領導人都很刻意避談汽車產業關稅，可見這是接下來這輪新協商的主要癥結點。不過可以確定的是，雙方都同意「在協商期間」暫停任何新的關稅措施。

廖哲宏表示，然而，貿易戰的不確定並非就此結束，各國為捍衛自身利益，彼此協商是一個漫長的過程，貿易戰的發展需持續觀察。此外，7 月份歐洲 PMI 下滑 0.6 點至 54.3 點，6 個月來五度下滑，亦有可能增添市場對於外貿易戰可能對基本面影響的擔憂。

廖哲宏進一步分析，當前水準仍高於本波景氣循環平均水位，但廠商調查指出近期國際經貿環境動盪，讓製造業出口訂單成長放緩。針對全球 PMI 都還在景氣循環擴張水位，但近三個月全球 PMI 出現滑落的現象，我們認為景氣並未反轉，不過需關注增長速率放緩現象。

回到基本面，廖哲宏表示，近期企業陸續進行法人說明會，第二季財報表現以及下半年營運展望往往成為近期股價影響關鍵。整體而言，iPhone 產業即將進入旺季，但中國手機需求疲弱，雲端伺服器仍然維持成長態勢。

廖哲宏表示，相關供需吃緊的產業態勢並無太大改變，第三季電子旺季效應，讓供需不易改變，八吋晶圓代工、MOSFET，以及被動元件與二極體持續醞釀漲價，惟考量目前第三季漲價趨勢市場已經逐漸反映在股價上，未來供需吃緊概念股的關鍵將是進入淡季時，供需是否會反轉。

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